ព័ត៌មាន
អន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធាន NPT RevCon ១១
នេះជាលើកទីបីជាប់ៗគ្នាហើយ ដែលកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញ NPT
RevCon បានបរាជ័យក្នុងការអនុម័តឯកសារចុងក្រោយ
ដោយសារតែភាពខុសគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងមិនអាចចុះសម្រុងគ្នា
ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួន។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំ ក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត
ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទោះបីជាខ្វះឯកសារឯកភាពគ្នាក៏ដោយ
រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់នៅតែបន្តចែករំលែកគោលដៅរួមនៃពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ដោយខិតខំស្វែងរកការសន្ទនានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអស្ថិរភាព ការបែកបាក់
និងខ្វះទំទុកចិត្ត។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា
សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរចនាសម្ព័ន្ធរំសាយអាវុធ
និងមិនរីកសាយភាយអាវុធសកល; និងបានសង្កត់ធ្ងន់លើការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការរក្សា
និងពង្រឹងសន្ធិសញ្ញា
ដើម្បីធានាបាននូវភាពពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
នៅក្នុងវគ្គបិទ កិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីសន្និដ្ឋាន អនុសាសន៍
និងរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំ រួមជាមួយនឹងខ្លឹមសារបច្ចេកទេសសម្រាប់វដ្តពិនិត្យឡើងវិញបន្ទាប់។
គណៈប្រតិភូទាំងអស់បានវាយតម្លៃថា
វៀតណាមបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាប្រធាន NPT
RevCon ១១
ដោយទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្និសីទ
និងការចរចាឯកសារតាមរបៀបដែលបង្កើនតម្លាភាព កែលម្អដំណើរការដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
និងសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពថ្មី។
នៅក្នុងសារផ្លូវការ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ NPT RevCon ១១ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក António Guterres បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្តាញសន្ទនា ការទូត និងការចរចាទាំងអស់ឱ្យបានពេញលេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង កាត់បន្ថយហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរ និងទីបំផុតលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែង នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុង។ លោកអគ្គលេខាធិការបានសរសើរជាពិសេសចំពោះវៀតណាម ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលជាក់ស្តែង សំដៅពង្រឹង និងជំរុញគោលដៅនៃសន្ធិសញ្ញា៕