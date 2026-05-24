ព័ត៌មាន

អន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធាន NPT RevCon ១១

ក្រោយរយៈពេលធ្វើការអស់បួនសប្តាហ៍ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT RevCon ១១) បានបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើឯកសារលទ្ធផលចុងក្រោយនោះទេ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវគ្គបិទនៃ NPT RevCon ១១ (រូបថត៖ អង្គការសហប្រជាជាតិ)

នេះជាលើកទីបីជាប់ៗគ្នាហើយ ដែលកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញ NPT RevCon បានបរាជ័យក្នុងការអនុម័តឯកសារចុងក្រោយ ដោយសារតែភាពខុសគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងមិនអាចចុះសម្រុងគ្នា ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកមួយចំនួន។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំ ក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទោះបីជាខ្វះឯកសារឯកភាពគ្នាក៏ដោយ រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់នៅតែបន្តចែករំលែកគោលដៅរួមនៃពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ដោយខិតខំស្វែងរកការសន្ទនានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអស្ថិរភាព ការបែកបាក់ និងខ្វះទំទុកចិត្ត។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរចនាសម្ព័ន្ធរំសាយអាវុធ និងមិនរីកសាយភាយអាវុធសកល; និងបានសង្កត់ធ្ងន់លើការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការរក្សា និងពង្រឹងសន្ធិសញ្ញា ដើម្បីធានាបាននូវភាពពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខអន្តរជាតិដែលមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

នៅក្នុងវគ្គបិទ កិច្ចប្រជុំបានអនុម័តសេចក្តីសន្និដ្ឋាន អនុសាសន៍ និងរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំ រួមជាមួយនឹងខ្លឹមសារបច្ចេកទេសសម្រាប់វដ្តពិនិត្យឡើងវិញបន្ទាប់។ គណៈប្រតិភូទាំងអស់បានវាយតម្លៃថា វៀតណាមបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាប្រធាន NPT RevCon ១១ ដោយទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្និសីទ និងការចរចាឯកសារតាមរបៀបដែលបង្កើនតម្លាភាព កែលម្អដំណើរការដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពថ្មី។

នៅក្នុងសារផ្លូវការ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ NPT RevCon ១១ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក António Guterres បានអំពាវនាវដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ឱ្យប្រើប្រាស់បណ្តាញសន្ទនា ការទូត និងការចរចាទាំងអស់ឱ្យបានពេញលេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង កាត់បន្ថយហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរ និងទីបំផុតលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែង នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុង។ លោកអគ្គលេខាធិការបានសរសើរជាពិសេសចំពោះវៀតណាម ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសន្និសីទ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលជាក់ស្តែង សំដៅពង្រឹង និងជំរុញគោលដៅនៃសន្ធិសញ្ញា៕

តាម vovworld.vn/km-KH

