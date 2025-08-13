Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​ការពិតនិមិត្ត​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌ “​រក្សាពាក្យ​ស្បថ​ឯករាជ្យ”

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នារសៀលថ្ងៃទី ២ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សារមន្ទីរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាមបានបើកការតាំងពិព័រណ៌ “រក្សាពាក្យស្បថឯករាជ្យ”។
ឧត្តមសេនីយឯក Truong Thien To អនុប្រធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម បានចូលរួមពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍នេះ។

ការតាំងពិព័រណ៌បង្ហាញឡើងវិញនូវរូបភាព ឯកសារ និងវត្ថុបុរាណជាង ៣០០ យ៉ាងរស់រវើក ស្តីពីដំណើរនៃការលះបង់ ភាពលំបាក ប៉ុន្តែសិរីរុងរឿងរបស់ប្រជាជនវៀតណាមក្នុងដំណើរការពារឯករាជ្យ រក្សាអធិបតេយ្យភាព កសាងនិងការពារមាតុភូមិ ដោយមានប្រធានបទចំនួនបី៖ សរទរដូវឯករាជ្យ រក្សាពាក្យស្បត់ជានិច្ច សិរីរុងរឿងរបស់វៀតណាម។ ជាពិសេស ការតាំងពិព័រណ៍នេះអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាការពិតនិមិត្តបន្ថែម (AR) និងបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញ និងបង្កើនអន្តរកម្មសម្រាប់អ្នកទស្សនាក្នុងការស្រាវជ្រាវ សិក្សា និងដកបទពិសោធន៍៕

 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូង (១០-១៣ សីហា) នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ សីហា នៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូល អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង លោក Woo Won Sik។
