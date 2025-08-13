ព័ត៌មាន
អនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជាការពិតនិមិត្តបន្ថែមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៌ “រក្សាពាក្យស្បថឯករាជ្យ”
ការតាំងពិព័រណ៌បង្ហាញឡើងវិញនូវរូបភាព ឯកសារ និងវត្ថុបុរាណជាង ៣០០ យ៉ាងរស់រវើក ស្តីពីដំណើរនៃការលះបង់ ភាពលំបាក ប៉ុន្តែសិរីរុងរឿងរបស់ប្រជាជនវៀតណាមក្នុងដំណើរការពារឯករាជ្យ រក្សាអធិបតេយ្យភាព កសាងនិងការពារមាតុភូមិ ដោយមានប្រធានបទចំនួនបី៖ សរទរដូវឯករាជ្យ រក្សាពាក្យស្បត់ជានិច្ច សិរីរុងរឿងរបស់វៀតណាម។ ជាពិសេស ការតាំងពិព័រណ៍នេះអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាការពិតនិមិត្តបន្ថែម (AR) និងបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញ និងបង្កើនអន្តរកម្មសម្រាប់អ្នកទស្សនាក្នុងការស្រាវជ្រាវ សិក្សា និងដកបទពិសោធន៍៕