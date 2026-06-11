ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ជូនក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីវាយតម្លៃការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ
យោងតាមតួលេខដែលត្រូវបានប្រកាស ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានបណ្តាលឱ្យមនុស្សជាង ៣៦០០នាក់ស្លាប់ និងមនុស្សជាង ១លាននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅ។ ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថា បានសម្របសម្រួលបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសាក៏ដោយ ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហេសបូឡានៅតែបន្ត។ រដ្ឋាភិបាលលីបង់ចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើការវាយប្រហារជិត ៣៥០០លើកចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ត្រូវបានប្រកាស។
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានព្រមានថា ជម្លោះកំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារ ដោយមនុស្សប្រហែល ១,២៤លាននាក់ ស្មើនឹងជិតមួយភាគបួននៃចំនួនប្រជាជនលីបង់ ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលពីរខែខាងមុខ៕