Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ជូនក្រុមស៊ើបអង្កេតទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីវាយតម្លៃការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស លោក Volker Türk បានប្រកាសថា អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេត​ទៅកាន់ប្រទេសលីបង់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខ ដើម្បីវាយតម្លៃ​លើ​ការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ ដោយភាគីទាំងអស់ដែលជាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនេះ​។

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស លោក Volker Türk ។ រូបថត៖ Yonhap / VNA

យោងតាមតួលេខដែលត្រូវបានប្រកាស ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានបណ្តាល​ឱ្យមនុស្សជាង ៣៦០០នាក់ស្លាប់ និងមនុស្សជាង ១លាននាក់ត្រូវ​ផ្លាស់ទីលំនៅ។ ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថា បានសម្របសម្រួលបទឈប់បាញ់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសាក៏ដោយ ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហេសបូឡានៅតែបន្ត។ រដ្ឋាភិបាលលីបង់ចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើការវាយប្រហារជិត ៣៥០០លើកចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ត្រូវបានប្រកាស។​

អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានព្រមានថា ជម្លោះកំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារ ដោយមនុស្សប្រហែល ១,២៤លាននាក់ ស្មើ​នឹងជិតមួយភាគបួននៃចំនួនប្រជាជនលីបង់ ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលពីរខែខាងមុខ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ទីក្រុងហាណូយ) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានទទួលជួបលោក តាណាកា អាគីហ៊ីកូ ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top