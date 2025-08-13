Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ​លោក ​តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េ ខាងត្បូង Woo Won Sik

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូង (១០-១៣ សីហា) នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ សីហា នៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូល អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង លោក Woo Won Sik។

នៅក្នុងជំនួបនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម បានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរ អនុវត្តយន្តការសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជា៖ បន្តបើកទ្វារសម្រាប់ការនាំចេញរបស់វៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូង  សម្រេចយ៉ាងឆាប់ៗ គោលដៅបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ១៥០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣០; ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពលករ បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកប​ដោយគុណភាពខ្ពស់; យកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្ម រស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូង; ជាពិសេស បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អាណិកជន​វៀតណាម ក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង នាពេលខាងមុខ។

 អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ខាងត្បូង Woo Won Sik។ រូបថត៖ TTXVN

រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Woo Won Sik ជឿជាក់ថា វៀតណាមនឹងសម្រេចបានគោលដៅនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៤៥។

ក៏នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ សីហា ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung និងភរិយា លោកជំទាវ Kim Hae Kyung បានអញ្ជើញអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងលោកជំទាវភរិយា ង៉ូ ភឿង លី ចូលរួមពិធីពិសារតែ និងរីករាយជាមួយសិល្បៈប្រពៃណីនៅឯវិមាន ខៀវ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​ការពិតនិមិត្ត​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌ ​រក្សាពាក្យ​ស្បថ​ឯករាជ្យ

អនុវត្ត​បច្ចេកវិជ្ជា​ការពិតនិមិត្ត​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌ “​រក្សាពាក្យ​ស្បថ​ឯករាជ្យ”

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នារសៀលថ្ងៃទី ២ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សារមន្ទីរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាមបានបើកការតាំងពិព័រណ៌ “រក្សាពាក្យស្បថឯករាជ្យ”។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top