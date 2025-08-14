Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញអុជធូបនៅមណ្ឌលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរស បដិវត្តនៅខេត្ត Tuyen Quang

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូមជ្ឈិម បានអញ្ជើញអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ និងបុព្វបុរសបដិវត្តនៅមណ្ឌលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសបដិវត្តន៍នៅខេត្ត Tuyen Quang។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ ខែកញ្ញា ១៩៤៥ - ២ ខែកញ្ញា ២០២៥); ខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រពៃណីកម្លាំងនគរបាលប្រជាជននិងរយៈពេល ២០ឆ្នាំ នៃទិវាបុណ្យប្រជាជនទាំងមូលការពារសន្តិសុខជាតិ (១៩ ខែសីហា ២០០៥- ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥) នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា  នៅទីក្រុង Tuyen Quang អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូមជ្ឈិម បានអញ្ជើញអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ និងបុព្វបុរសបដិវត្តនៅមណ្ឌលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសបដិវត្តន៍នៅខេត្ត Tuyen Quang។

អញ្ជើញសរសេរក្នុងសៀវភៅភ្ញៀវក្រោយមក អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម បានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះការចូលរួមចំណែកនៃបដិវត្តជំនាន់មុនៗ; សង្ឃឹមថា មណ្ឌលនេះ នឹងបន្តជា “អាស័យដ្ឋានក្រហម” ដើម្បីជួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយ លើកតម្កើងសេចក្តីស្នេហាជាតិ និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិ៕

  
 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ សីហា នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់សហគ្រាសឡាវ ដឹកនាំដោយលោក Saleumxay Kommasith ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវ ប្រធានគណៈ កម្មាធិការកំណែទម្រង់សហគ្រាសឡាវ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។
