ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយបណ្តាញនវានុវត្តន៍វៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូង នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហានៅទីក្រុងសេអ៊ូល អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានអញ្ជើញជួបជាមួយសមាជិក នៃបណ្តាញច្នៃប្រឌិតវៀតណាម និងអ្នកជំនាញវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម និងបណ្តាញនវានុវត្តន៍វៀត ណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង សម្របសម្រួលរៀបចំឡើង។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមអញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី (TTXVN)

អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចែករំលែកនិងសំណូមពរសម្រាប់វៀតណាម ចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនៃសាជីវកម្មបច្ចេកវិជ្ជាធំៗ ដោយទទួលស្គាល់គំនិតផ្តួចផ្តើមដែលជិតនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីជំរុញការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការតំរង់ទិសទាក់ទាញការវិនិយោគទាក់ទងនឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា។

លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឲ្យបណ្តាញនវានុវត្តន៍វៀតណាម នៅកូរ៉េខាងត្បូង លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្ពានសំខាន់រវាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នវានុវត្តន៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ; ជំរុញការតភ្ជាប់អ្នកជំនាញ បញ្ញវន្តនិង សហគ្រិនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយទីភ្នាក់ងារ អង្គការ និងសហគ្រាសក្នុងប្រទេស។

បណ្តាញនវានុវត្តន៍វៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង បានម្ចាស់ការដឹកនាំរាល់គំនិតផ្តួចផ្តើមគំនិតច្នៃប្រឌិត ជំរុញការផ្ទេរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ដើម្បីនាំមកនូវឧត្តមភាព និងវឌ្ឍនភាពរបស់ពិភពលោកមកវៀត ណាម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាព និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតប្លុកឯកភាព ដើម្បីរួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហា យន្តហោះដឹកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយា ង៉ូ ភឿង លី រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយោធា Seongnam ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Lee Jae Myung និងលោកជំទាវភរិយា។
