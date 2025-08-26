Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ប្រគល់កិត្តនាមវីរៈនារីពលកម្មជូនចំពោះលោកស្រី Nguyen Thi Binh

ក្នុងឱកាសពិធីអបអរសាទខួបលើកទី ៨០ នៃការបង្កើតវិស័យការទូត នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហានេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សិរយយសវីរៈនារីពលកម្មជូនចំពោះ អតីតអនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Nguyen Thi Binh។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូឡឹម បានអញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សិរយយសវីរៈនារីពលកម្មជូនចំពោះ អតីតអនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Nguyen Thi Binh។ (រូបថត៖ Van Hieu/VOV)

សេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រគល់កិត្តិនាមវីរៈនារីពលកម្មជូនចំពោះលោកស្រី Nguyen Thi Binh គឺដើម្បីទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់លោកស្រីក្នុងវិស័យកិច្ចការបរទេស រួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។

លោកស្រី Nguyen Thi Binh ឈ្មោះពិត គឺ Nguyen Thi Chau Sa ដែលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីមានអាយុ ៩៨ ឆ្នាំ។ នៅចុងឆ្នាំ ១៩៦៨ លោកស្រីបានទៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទមួយពិភាក្សាអំពីការបញ្ចប់សង្រ្គាម និងការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឋានៈជាអ្នកតំណាងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូង។ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្តោះអាសន្ននៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦៩ លោកស្រីត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់គឺកាន់ដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូចរចានៅសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស។ សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការចរចាដ៏យូរអង្វែងដែលមានរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ៨ខែ និង ១៦ ថ្ងៃដោយមានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការជាង ២០០, កិច្ចប្រជុំឯកជនចំនួន ៤៥ និងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាង ៥០០។ ជ័យជំនះយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅលើសមរភូមិបានបង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកចរចាវៀតណាម ដើម្បីបង្ខំឱ្យគូប្រជែងទទួលយកលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាម និងការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពនៅវៀតណាមនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលានិង មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះខ្យល់ព្យុះ Kajiki

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាន ត្រូវតែតាមដាន ស្ថានការណ៍ឱ្យបានដិតដល់ ដោយមានគោលដៅសង្គ្រោះមនុស្ស ការពារអាយុជីវិត ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាអាទិភាពចម្បងនិងសំខាន់បំផុត បន្ទាប់មកការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ធានាការឆ្លើយតបឲ្យបានលឿន ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top