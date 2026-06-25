Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរដល់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម លើកទី ១៣ នៃសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ (រូបថត៖ Van Hieu/VOV)

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានយល់ស្របជាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងទិសដៅ គោលដៅ ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នយោបាយដែលមហាសន្និបាតលើកមកពិភាក្សា។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀត លើបញ្ហាចំនួន​ ៥ ទៀត ក្នុងនោះ សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតការងារអប់រំឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ លើកកម្ពស់ស្នេហាជាតិ ឬទ្ធានុភាព នយោបាយ សីលធម៌ របៀបរស់នៅ និងសេចក្តីប្រាថ្នាចូលរួមចំណែកសម្រាប់យុវជន។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "យើងត្រូវតែកសាងជំនាន់យុវជនវៀតណាម ដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត ធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការច្នៃប្រឌិត ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងយុគសម័យថ្មី ចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ ការច្នៃប្រឌិត និងគុណភាពមនុស្ស កំណត់ការប្រកួតប្រជែងជាតិ។ ការវិនិយោគលើយុវជន គឺជាការវិនិយោគលើការប្រកួតប្រជែងរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ប្រទេសជាតិដែលចង់អភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យ ត្រូវតែមានជំនាន់យុវជន ដែលមានជំនាញខ្ពស់ មានសមត្ថភាពខ្លាំង មានភាពវៃឆ្លាតខាងវប្បធម៌ មានភាពធន់ និងមានឬទ្ធានុភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសង្គម។ យុវជនមិនអាចគ្រាន់តែសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែសិក្សាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អ ធ្វើការ ច្នៃប្រឌិត ធ្វើជាម្ចាស់លើជីវិត និងបម្រើមាតុភូមិ”។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើថា ចលនាសម្ព័ន្ធជនគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនូវភារកិច្ចនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិ តម្រូវការរបស់ប្រជាជន និងសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់យុវជន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ សេតវិមានស្នើឱ្យសភាអាមេរិកអនុម័តលើថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ សេតវិមានស្នើឱ្យសភាអាមេរិកអនុម័តលើថវិកាសម្រាប់ដោះស្រាយសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់

រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ បានស្នើឱ្យសភាអាមេរិក អនុម័តលើថវិកាចំនួន ៦៧២ លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយ ការប្រមូល និងការឃ្លាំមើលសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ ក្នុងក្រប់ខ័ណ្ឌនៃកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមចំនួន ៨០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីគោលដៅសន្តិសុខជាតិ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តបន្ទាប់ពីជម្លោះជាមួយទីក្រុងតេអេរ៉ង់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top