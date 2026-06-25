ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានយល់ស្របជាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងទិសដៅ គោលដៅ ភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នយោបាយដែលមហាសន្និបាតលើកមកពិភាក្សា។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀត លើបញ្ហាចំនួន ៥ ទៀត ក្នុងនោះ សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតការងារអប់រំឧត្តមគតិបដិវត្តន៍ លើកកម្ពស់ស្នេហាជាតិ ឬទ្ធានុភាព នយោបាយ សីលធម៌ របៀបរស់នៅ និងសេចក្តីប្រាថ្នាចូលរួមចំណែកសម្រាប់យុវជន។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "យើងត្រូវតែកសាងជំនាន់យុវជនវៀតណាម ដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត ធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការច្នៃប្រឌិត ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងយុគសម័យថ្មី ចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ ការច្នៃប្រឌិត និងគុណភាពមនុស្ស កំណត់ការប្រកួតប្រជែងជាតិ។ ការវិនិយោគលើយុវជន គឺជាការវិនិយោគលើការប្រកួតប្រជែងរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសជាតិ។ ប្រទេសជាតិដែលចង់អភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មដោយជោគជ័យ ត្រូវតែមានជំនាន់យុវជន ដែលមានជំនាញខ្ពស់ មានសមត្ថភាពខ្លាំង មានភាពវៃឆ្លាតខាងវប្បធម៌ មានភាពធន់ និងមានឬទ្ធានុភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសង្គម។ យុវជនមិនអាចគ្រាន់តែសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែសិក្សាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សល្អ ធ្វើការ ច្នៃប្រឌិត ធ្វើជាម្ចាស់លើជីវិត និងបម្រើមាតុភូមិ”។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើថា ចលនាសម្ព័ន្ធជនគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនូវភារកិច្ចនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិ តម្រូវការរបស់ប្រជាជន និងសេចក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់យុវជន៕