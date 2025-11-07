ព័ត៌មាន
សិក្ខាសាលាជាតិស្តីពីសមុទ្រខាងកើត ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
សិក្ខាសាលានេះ បានទាក់ទាញការចូលរួមពីអ្នកជំនាញ និងអ្នកប្រាជ្ញក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើន រួមជាមួយតំណាងនៃក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋាន វិទ្យាស្ថាន សាកលវិទ្យាល័យ សមាគមវិជ្ជាជីវៈ និងតំណាងមួយចំនួននៃអង្គទូតប្រចាំនៅវៀតណាម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ចំណេះដឹង ចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាសមុទ្រ។
សិក្ខាសាលាបានស្តាប់មតិយោបល់របស់ប្រតិភូអន្តរជាតិដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិស្តីពីសមុទ្រខាងកើត មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កូរ៉េខាងត្បូង តៃវ៉ាន់(ចិន) និងឥណ្ឌា ដែលចែករំលែកពីបញ្ហានិងស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុងការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យចំនួន ៤ រួមមាន៖ ការការពារជីវចម្រុះសមុទ្រនៅខាងក្រៅតំបន់យុត្តាធិការ; រក្សាតុល្យភាពរវាងផលិតកម្មនិងជីវចម្រុះក្នុងវារីវប្បកម្ម និងការអភិរក្សឆ្នេរសមុទ្រ; ធ្វើអាជីវកម្មទិន្នន័យធំនៃសមុទ្រ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រ និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី; ការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាតសមុទ្រ៕