ព័ត៌មាន
សារព័ត៌មានអេហ្ស៊ីប៖ ឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនគឺជាម្ចាស់កម្មវត្ថុនៃការសម្រេចចិត្តទាំងអស់
កាសែត Elsoot,
Liga Hispano និងកាសែតអេហ្ស៊ីបជាច្រើនទៀតបានចុះផ្សាយព័ត៌មានថា
ឯកសារនៃមហាសន្និបាតមិនត្រឹមតែទទួលមរតកពីការត្រិះរិះអភិវឌ្ឍន៍នៃមហាសន្និបាតមុនៗប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតដ៏រឹងមាំនៅក្នុងចក្ខុវិស័យ វិធីសាស្រ្ត
និងតម្លៃអភិវឌ្ឍន៍ផង ដែរ។ វៀតណាមចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែជាការបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
(GDP) ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែក៏ជាការកែលម្អសន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស (HDI) ការធានាសិទ្ធិមនុស្ស
សិទ្ធិពលរដ្ឋ បរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ
និងការទទួលបានសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានដោយសមធម៌ដូចជា ការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព លំនៅដ្ឋាន
និងវប្បធម៌។ ឯកសារនេះបង្ហាញពីគំរូកំណើនដែលផ្អែកលើចំណេះដឹង ជំនាញ
និងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជនវៀតណាម។
អត្ថបទទាំងនេះដែលបញ្ជាក់ពីការដាក់មនុស្ស
និងប្រជាជននៅទីតាំងកណ្តាល
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការត្រិះរិះអភិវឌ្ឍន៍របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
ប្រសិនបើត្រូវបានអនុវត្ត ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព គោលដៅទាំងនេះនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស
និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់វៀតណាម ដោយរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាព ខ្លួនទីពឹងខ្លួន
និងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាកសាងប្រទេសដ៏សម្បូររុងរឿង និងសុភមង្គលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ៕