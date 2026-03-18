Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ថាប័នតំណាងនៅក្រៅប្រទេស

"តួនាទីរបស់ស្ថាប័នតំណាងនៅក្រៅប្រទេស មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៀតផង"។
ទិដ្ឋភាពនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥៥ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា។ (រូបថត៖ VNA)

នេះជាមតិរបស់លោក ត្រឹន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម នៅពេលផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា។

យោងតាមលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ថាញ់មិន ការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស នៅចំពោះមុខការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពពិភពលោក គឺជាកិច្ចការចាំបាច់៖

“ខ្ញុំស្នើឲ្យវិភាគកាន់តែស៊ីជម្រៅថា នៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះ តួនាទីរបស់ស្ថាប័នតំណាងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៀតផង។ ចាំបាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែមបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នតំណាងក្នុងការផ្តល់ការព្រមានជាមុនអំពីឧបសគ្គបច្ចេកទេស និងករណីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពារពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងទំនិញវៀតណាម។ ប្រការនេះនឹងជួយសហគ្រាសក្នុងស្រុកមានវិធានការឆ្លើយតបដោយម្ចាស់ការ”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

វៀតណាម-ចិនកសាងព្រំដែនសន្តិភាពនិងមិត្តភាព

ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិន តាមបណ្តោយព្រំដែនគោក ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក ត្រូវបានបន្តពង្រឹងក្នុងទិសដៅសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសហប្រតិបត្តិការ។ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារច្បាប់ និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង ដូចជាកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែន ប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ការពារព្រំដែន លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងតភ្ជាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែន ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពយូរ អង្វែង។
