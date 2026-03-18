ព័ត៌មាន
សម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ថាប័នតំណាងនៅក្រៅប្រទេស
នេះជាមតិរបស់លោក ត្រឹន ថាញ់មិន
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម នៅពេលផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៥៥ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា។
យោងតាមលោកប្រធានរដ្ឋសភា
ត្រឹន ថាញ់មិន ការធ្វើវិសោធនកម្ម
និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស
នៅចំពោះមុខការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពពិភពលោក គឺជាកិច្ចការចាំបាច់៖
“ខ្ញុំស្នើឲ្យវិភាគកាន់តែស៊ីជម្រៅថា នៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះ តួនាទីរបស់ស្ថាប័នតំណាងនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៀតផង។ ចាំបាច់ត្រូវបំពេញបន្ថែមបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នតំណាងក្នុងការផ្តល់ការព្រមានជាមុនអំពីឧបសគ្គបច្ចេកទេស និងករណីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពារពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងទំនិញវៀតណាម។ ប្រការនេះនឹងជួយសហគ្រាសក្នុងស្រុកមានវិធានការឆ្លើយតបដោយម្ចាស់ការ”៕