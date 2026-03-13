Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនជាង ៦.៧០០ នាក់នៅខេត្តឡឹម ដុងជួយឧបត្ថម្ភការងារបោះឆ្នោត

ឆ្លើយតបទៅនឹងពេលវេលាកំពូលនៃការឃោសនា និងជួយឧបត្ថម្ភការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តឡឹម ដុង បានអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើន ដោយលើកកម្ពស់តួនាទី ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់យុវជនក្នុងការឃោសនា និងបម្រើការបោះ ឆ្នោត។

ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តឡឹមដុងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើ

តាមនោះ សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្ត ឡឹម ដុង បានបង្កើតប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត សំដៅផ្តល់ព័ត៌មានផ្លូវការ និងទាន់ពេលវេលា ដល់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន យុវជន និងប្រជាជន។ អ្នកស្រី ត្រឹន យៀប មីយុង អនុលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តឡឹម ដុង បានឲ្យដឹងថា៖ “ដោយមានបាវចនា "ទៅគ្រប់ច្រកល្ហក គោះទ្វារគ្រប់លំនៅដ្ឋាន" សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនម្នាក់ៗ បានទៅកាន់តំបន់ជនជាតិភាគតិច តំបន់ដាច់ស្រយាល ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍បោះឆ្នោតដល់ប្រជាជន ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងរូបភាព ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់។ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក៏ជួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចែកចាយសន្លឹកឆ្នោត និងរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី

នេះជាសកម្មភាពស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជា នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំលើកទី៧០ នៃគណៈកម្មការស្តីពីឋានៈស្ត្រី (CSW) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top