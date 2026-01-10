Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សកម្មភាពជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅលើកោះតាមតំបន់សមុទ្រភាគនិរតី

នាថ្ងៃទី៩ ខែមករា នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ភូ គួក ខេត្តអានយ៉ាង នាវានៃកងពលតូចលេខ ១២៧ បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ៥ នៃកងទ័ពជើងទឹក បានចេញដំណើរជូនគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំ និងតំណាងមកពីបណ្តាខេត្ត ក្រុង អាជីវកម្ម និងអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្ត និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់កងទ័ពនិងប្រជាជននៅលើកោះនានាក្នុងតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីរបស់វៀតណាម ក្នុងឱកាសបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦។

ក្រុមការងារប្រគល់អំណោយដល់បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ទី៥នៃកងទ័ពជើងទឹកនិងស្ថាប័ន អង្គភាពនានានៅ ភូគួក។ (រូបថត៖ Huyen Trang/VOV5)

 

គណៈប្រតិភូបានទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនណោយ និងជូនពរឆ្នាំថ្មី ដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន  កងកម្លាំង និងប្រជាជននៅលើកោះ ភូគួក  ថូ ជូ (Thổ Chu) ហនខោយ (Hòn Khoai)  ណាម យូរ  និងហ័ន ដុក (Hòn Đốc)  ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ ៦ ថ្ងៃ ជាមួយនឹងចម្ងាយជាង ៣៦៥ម៉ាយល៍សមុទ្រ (ស្មើនឹងជាង ៦៥០គីឡូម៉ែត្រ)។ លោកវរសេនីយ៍ឯក ម៉ៃ ដាំង យាញ់ អនុប្រធាន និងជាប្រធានសេនាធិការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី ៥ បានឲ្យដឹងថា៖

“សកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនា និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈ កម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរ ស្ថាប័ន អាជីវកម្ម និងប្រជាជននៃខេត្ត និងក្រុងនានា ចំពោះបុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ  នាំមកនូវការគាំទ្រទាំងស្មារតី និងសម្ភារៈដល់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រ និងកោះ។ តាមនោះ បង្កើតជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្មាភិបាល យុទ្ធជន ប្រជាជន និងកងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅតំបន់ភ្នំ និងកោះដាច់ស្រយាល ដើម្បីជំនះរាល់ការលំបាក និងខិតខំបំពេញភារកិច្ចរាល់ភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន”។

ក្នុងឱកាសនេះ គណៈប្រតិភូមកពីមូលដ្ឋាននានានិងអាជីវកម្ម  បានប្រគល់អំណោយដល់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី៥ និងស្ថាប័ន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួន។ ក្រៅពីនោះ បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី៥ បានបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំង និងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រឡងប្រណាំងផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមករាថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រមាណ ៦២០ លានអឺរ៉ូ (៧២២ លានដុល្លារ) សម្រាប់ស៊ីរី ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០២៧ ដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ានេះស្ថាបនាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top