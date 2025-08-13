ព័ត៌មាន
វៀតណាម-អូស្ត្រាលីដំណើរការកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិលើកទី៨
នៅទីនេះ ឧត្តមសេនីយឯក Hoang Xuan Chien បានស្នើថា វៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចជា៖ ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ ទំនាក់ទំនងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ខ្ពស់; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសេវាកម្មយោធា ឱសថយោធា ជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃសង្គ្រាម ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ គ្រប់គ្រងព្រំដែន; អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរក្សាសន្តិភាព; សម្របសម្រួលក្នុងសកម្មភាពពហុភាគី។
អគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលី លោក Hugh Jeffrey សង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តស្វែងរកទម្រង់ និងវិស័យសមស្របបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធលើវិស័យការពារជាតិនាពេលខាងមុខ។ ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសមុទ្រខាងកើត លោក Hugh Jeffrey បាននិយាយថា ចាំបាច់ត្រូវរក្សាការគោរពអធិបតេយ្យភាព ច្បាប់អន្តរជាតិ និងច្បាប់រួមរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនា ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល ៣ ឆ្នាំគឺឆ្នាំ ២០២៥-២០២៧៕