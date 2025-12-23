ព័ត៌មាន
វៀតណាម និងម៉ាឡេស៊ី សម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់ IUU
នៅក្នុងជំនួបទាំងនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យឆាប់សម្រេចបានគោលដៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំនួន ២០ ពាន់លានដុល្លារ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជន ទេសចរណ៍ និងការអប់រំ ហើយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់ (IUU)។ អនុរដ្ឋមន្ត្រី Dang Hoang Giang បានចែករំលែកពីវឌ្ឍនភាព និងលទ្ធផលដែលវៀតណាមសម្រេចបានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ រួមទាំងការសុក្រឹត្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងមាត់នូវសកម្មភាពរបស់ទូកនេសាទនៅលើសមុទ្រ ការតាមដានប្រភពដើមជលផល បង្កើនកម្លាំងយាមល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យតាមសមុទ្រ និងការដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការរំលោភបំពាន រួមទាំងការប្ដឹងតុលាការនូវករណីរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើន។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU និងការអភិវឌ្ឍរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាព បន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ការផ្លាស់ប្តូរនិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីករណីទូកនេសាទនិងអ្នកនេសាទរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីសម្របសម្រួលការដោះស្រាយ៕