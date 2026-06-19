Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាម និងធនាគារពិភពលោក បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសន្តិសុខប្រភពទឹក និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Ho Quoc Dung បានទទួលជួបលោក Saroj Kumar Jha នាយកសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹកនៃធនាគារពិភពលោក (WB) និងលោកស្រី Mariam Sherman នាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ho Quoc Dung ជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូធនាគារពិភពលោក (WB)។ រូបថត៖ VGP/Gia Huy

ក្នុងជំនួបនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម "ទឹកសម្រាប់អនាគត" ដែលបាន​ស្នើឡើងដោយធនាគារពិភពលោក ហើយ​បញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគាំទ្រនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច​សម្រាប់ សហការជាមួយធនាគារពិភពលោក ដើម្បីអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនៅវៀតណាម តាមនោះ រួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងបង្កើនភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

រីឯខ្លួន​វិញ លោក Saroj Kumar Jha នាយកសកលទទួលបន្ទុកផ្នែកទឹកនៃធនាគារពិភពលោកបានឱ្យដឹងថា តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម "ទឹកសម្រាប់អនាគត" និងកម្មវិធីសន្តិសុខទឹកផ្សេងទៀត ធនាគារពិភពលោកមានគោលបំណងនាំមកជូនវៀតណាម មិនត្រឹមតែធនធានហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចំណេះដឹង បទពិសោធន៍អន្តរជាតិ ការគាំទ្របច្ចេកទេស និងសេវាកម្មប្រឹក្សាគុណភាពខ្ពស់ទៀតផង ដើម្បីជួយវៀតណាមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនានា ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នាពេលខាងមុខ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្តាសកម្មភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី និងសកម្មភាពទ្វេភាគីជាច្រើននៅរុស្ស៊ី នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីលោករុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top