វៀតណាម និងចិន ពង្រឹងសាមគ្គីភាពតាមរយៈជំនួបប្រាស្រ័យការពារជាតិព្រំដែន
ប្រជាជន និងសិស្សានុសិស្សក្នុងស្រុកយ៉ាងច្រើនកុះករ បានគ្រវីទង់ជាតិ និងផ្កា ស្រែកហោរពាក្យស្លោក “វៀតណាម-ចិនមិត្តភាព វៀតណាម-ចិនសាមគ្គី" ដើម្បីស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូចិន តាមបណ្តោយសងខាងស្ពានបាក់លួន១។
បន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់យ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាម និងឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដុង ជុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន បានទៅទស្សនាវិទ្យាល័យ ត្រិន ភូ និងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ត្រាកូ។
ដំណើរទៅទស្សនាវិទ្យាល័យ ត្រិនភូ របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទាំងពីររូប បានបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ ចំពោះយុវជនជំនាន់ក្រោយ ជាជំនាន់ដែលនឹងសរសេរបន្តចំណងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរ។ ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក ម៉ៃ ហ័ងឡាំ នាយករងវិទ្យាល័យ ត្រិនភូ បានបញ្ជាក់ថា៖ “ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ គឺជាប្រភពលើកទឹកចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សនៃសាលា។ យើងសន្យាថា នឹងបន្តនវានុវត្តន៍និងកែលម្អគុណភាពអប់រំជានិច្ច។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អប់រំសិស្សានុសិស្សឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹង មានទំនួលខុសត្រូវ និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតដ៏សកម្ម រួមចំណែកដល់ការរក្សានិងអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងចិន”។
នៅប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនត្រាកូ រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រំដែនរវាងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនត្រាកូ និងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៃតំបន់ហ្វាងឆេង ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ វរសេនីយ៍ឯក លុក ជីញឌឹក ប្រធានប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនត្រាកូ បានអះអាងថា នាពេលខាងមុខ នឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៃតំបន់ហ្វាងឆេង(ចិន) ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រំដែន ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពទាំងពីរ ឱ្យកាន់តែជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាព; រួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមនៅតំបន់ព្រំដែន កសាងព្រំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ៕