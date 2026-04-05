វៀតណាម និងគុយវ៉ែតពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាសន្តិសុខថាមពល

ក្នុងជំនួប លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមឱ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយគុយវ៉ែត ដោយចាត់ទុកថាជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា។
ដោយសារការវិវឌ្ឍដ៏ស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈិមបូព៌ា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសន្តិសុខ និងស្ថិរភាពនៃទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ច និងថាមពលពិភពលោក។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំហរជាប់លាប់របស់វៀតណាមថា ជម្លោះទាំងអស់គួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការសន្ទនា និងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងមានការស្តារឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រី ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្តែងខ្លឹមសារដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា (រូបថត៖ VNA)
ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងការតភ្ជាប់ និងលើកកម្ពស់ឱកាសវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម។ ចំណុចសំខាន់មួយគឺការពន្លឿនការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាម និងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ ដោយហេតុនេះពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសម្រួលដល់អង្គភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ។ លើសពីនេះ ការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់រវាងសហគមន៍អង្គភាពអាជីវកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវការប្តេជ្ញាចិត្តកម្រិតខ្ពស់។
ជាពិសេស លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការធានាសន្តិសុខថាមពលក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ និងការប្រែប្រួលតម្លៃ។ វៀតណាមសង្ឃឹមថា គុយវ៉ែតនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រដល់ស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ដោយហេតុនេះរួមចំណែកដល់ការរក្សាផលិតកម្ម ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព។
ចំណែកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Yousef Ashour Al-Sabbagh បានបញ្ជាក់ថា គុយវ៉ែតនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមដើម្បីធានាសន្តិសុខថាមពល ដោយចាត់ទុកនេះជាវិស័យអាទិភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋាភិបាលគុយវ៉ែតកំពុងខិតខំផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន និងសហគមន៍បរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមផងដែរ។
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Yousef Ashour Al-Sabbagh ក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដែលជាស្ពានតភ្ជាប់ លើកទឹកចិត្តសាជីវកម្មថាមពលគុយវ៉ែត និងមូលនិធិវិនិយោគឱ្យបង្កើនវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ ឱ្យកាន់តែមានជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្ត ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗគឺការធានាសន្តិសុខថាមពល៕