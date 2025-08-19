ព័ត៌មាន
វៀតណាម - តារាកំពុងរះក្នុងការទាក់ទាញ FDI
យោងតាមអត្ថបទនេះ FDI របស់វៀតណាមកំពុងកើនឡើងដោយឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ វៀតណាមបានទាក់ទាញ FDI
ចុះបញ្ជី ចំនួនជាង ៣៦,៦
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជាង ៣២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។
នេះគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។
អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងពីហេតុផលមួយចំនួនដែលជួយវៀតណាមបំភ្លឺឡើង
ដែលទីមួយគឺកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច។ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើងពី
៥-៦% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយមានការប្រើប្រាស់ ការនាំចេញ និងការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លា។
ស្ថិរភាពនយោបាយបាននាំមកនូវបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទាយទុកជាមុនបាន
ជាប្រការដ៏កម្រមាននៅក្នុងទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន។ អត្ថបទបានឲ្យដឹងថា
វៀតណាមក៏មានឧត្តមភាពពីចំនួនប្រជាជន ដោយកម្លាំងពលកម្មប្រហែល ៥៣ លាននាក់
និងអាយុជាមធ្យមគឺ ៣៤ ឆ្នាំ។
នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងដែលមានជំនាញខ្ពស់
ជួយវៀតណាមក្លាយជាជម្រើសអទិភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មដូចជា
អេឡិចត្រូនិច និងវាយនភណ្ឌ។
អត្ថបទបានធ្វើសន្និដ្ឋានថា វៀតណាមលេចធ្លោដោយមានសេដ្ឋកិច្ចថាមវន្ត មានឧត្តមភាពចំណាយ និងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ។ សមត្ថភាពទាក់ទាញការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល បានធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាគោលដៅ FDI នាំមុខគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៕