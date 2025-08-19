Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម - តារាកំពុងរះក្នុងការទាក់ទាញ FDI

នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ គេហទំព័រ thailandbusinessnews.com បានចុះផ្សាយអត្ថបទវិភាគដោយអ្នកនិពន្ធពីររូបគឺ Nguyen Trang និង Boris Sullivan ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមកំពុងក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ឈានមុខគេក្នុងតំបន់ ដោយមានកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងនិងសកម្ម កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអំណោយផលនិងបរិយាកាសនយោបាយស្ថិរភាព។
កម្មការិនីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន FDI មួយ។ រូបថត៖ Tuan Anh/VNA

យោងតាមអត្ថបទនេះ FDI របស់វៀតណាមកំពុងកើនឡើងដោយឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ វៀតណាមបានទាក់ទាញ FDI ចុះបញ្ជី ចំនួនជាង ៣៦,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជាង ៣២% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ។

អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងពីហេតុផលមួយចំនួនដែលជួយវៀតណាមបំភ្លឺឡើង ដែលទីមួយគឺកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ច។ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងកើនឡើងពី ៥-៦% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយមានការប្រើប្រាស់ ការនាំចេញ និងការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ស្ថិរភាពនយោបាយបាននាំមកនូវបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទាយទុកជាមុនបាន ជាប្រការដ៏កម្រមាននៅក្នុងទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន។ អត្ថបទបានឲ្យដឹងថា វៀតណាមក៏មានឧត្តមភាពពីចំនួនប្រជាជន ដោយកម្លាំងពលកម្មប្រហែល ៥៣ លាននាក់ និងអាយុជាមធ្យមគឺ ៣៤ ឆ្នាំ។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេងដែលមានជំនាញខ្ពស់ ជួយវៀតណាមក្លាយជាជម្រើសអទិភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មដូចជា អេឡិចត្រូនិច និងវាយនភណ្ឌ។

អត្ថបទបានធ្វើសន្និដ្ឋានថា វៀតណាមលេចធ្លោដោយមានសេដ្ឋកិច្ចថាមវន្ត មានឧត្តមភាពចំណាយ និងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រ។ សមត្ថភាពទាក់ទាញការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល បានធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាគោលដៅ FDI នាំមុខគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

