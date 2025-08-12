ព័ត៌មាន
វៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ស្តីពីការធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានអះអាងថា ភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការយល់ឃើញរួមដ៏សំខាន់លើការជំរុញនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung បានអះអាងថា ប្រទេសទាំងពីរគឺជាដៃគូសំខាន់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកលើគ្រប់វិស័យ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកប្រធានាធិបតី Lee Jae Myung បានឯកភាពថា សមិទ្ធិផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមក គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ និងជាកម្លាំងចលករយូរអង្វែងសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយឈានទៅដំណាក់កាលថ្មី។ មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ; បានឯកភាពបំពេញគោលដៅនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ១៥០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣០ តាមទិសតុល្យភាព និងនិរន្តរភាព។
ភាគីទាំងពីរបានអះអាងសារជាថ្មីពីសារសំខាន់នៃការធានាសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ សេរីភាពនាវាចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើត ជាពិសេសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវគោលការណ៍ដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ឈរលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS)។ ភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រខាងកើត (DOC) ឆាប់កសាងក្រុមប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនានានៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាក់ស្តែង ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេស UNCLOS ៕