ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ប្រទេស​និងតំបន់​ដែនដី​ចំនួន​៤ ​ដែល​មាន​សមិទ្ធផល​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​អូឡាំពិក​បញ្ញា​សិប្បនិម្មិត​អន្តរជាតិ

នាថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលបានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអន្តរជាតិ (IOAI) ២០២៥ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។

តាមនោះ ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងក្នុងវិញ្ញាសាឯកត្តជននិងក្រុម។

ក្នុងវិញ្ញាសាឯកត្តជន វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស ៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់១ គ្រឿងមេដាយសំរឹទ្ធ៣ គ្រឿងនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត១។ ក្នុងការប្រកួតជាក្រុម វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ បន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូឡូញ រុស្សី និងហុងគ្រី។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៤ ដែលមានសមិទ្ធិផលខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រកួត IOAI ២០២៥ បន្តអះអាងនូវតួនាទីរបស់វិស័យអប់រំវៀតណាមលើឆាកបញ្ញវន្តអន្តរជាតិ។

វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន៤ ដែលមានសមិទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអតរជាតិ។ រូបថត៖ TTXV

ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ ២០២៥ បញ្ញាសិប្បនិម្មិតអន្តរជាតិ (IOAI) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ដោយមានការចូលរួមជាផ្លូវការពីបេក្ខជនចំនួន ៣០០ នាក់មកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែន ដីចំនួន ៦០៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ៨ សីហា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿងនិងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Luanda បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអង់ហ្គោឡា តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីលោក João Manuel Gonçalves Lourenço និងភរិយា។
