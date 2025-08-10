ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន៤ ដែលមានសមិទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនៅព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអន្តរជាតិ
តាមនោះ ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរទាំងក្នុងវិញ្ញាសាឯកត្តជននិងក្រុម។
ក្នុងវិញ្ញាសាឯកត្តជន វៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាស ៣ គ្រឿង មេដាយប្រាក់១ គ្រឿងមេដាយសំរឹទ្ធ៣ គ្រឿងនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត១។ ក្នុងការប្រកួតជាក្រុម វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ បន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូឡូញ រុស្សី និងហុងគ្រី។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៤ ដែលមានសមិទ្ធិផលខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រកួត IOAI ២០២៥ បន្តអះអាងនូវតួនាទីរបស់វិស័យអប់រំវៀតណាមលើឆាកបញ្ញវន្តអន្តរជាតិ។