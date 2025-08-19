Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលទាំង ១០ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលី

ទ្វីបអាស៊ីកំពុងវ៉ាដាច់សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីក្លាយជាគោលដៅពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលី នៅពេលដែលចំនួនអ្នកទេសចរណ៍មកដល់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
ខ្សែផ្លូវនៅខ្ពង់រាបថ្ម Dong Van ខេត្ត Tuyen Quang មានភាពទាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលី។ រូបថត៖ VOV ៥

ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជ្រើសរើសទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាម ហើយវៀតណាមក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលទាំង ១០ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលីផងដែរ។

តួរលេខស្ថិតិដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថា ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្តូរមកធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំនួសឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដូចពីមុន។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអ្នកទេសចរណ៍ជាង ១,៧ លាននាក់។ បន្ទាប់មកគឺនូវែលសេឡង់ដែលមានអ្នកទេសចរណ៍ជាង១,៤លាននាក់។ ប្រទេសជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ដែលមានអ្នកទេសចរន៍ជាង ៩១០.០០០នាក់ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ មកចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ ដោយទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ជិត ៧៥ម៉ឺននាក់ ហើយប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥។ ប្រទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ ក្នុងបញ្ជីនេះ ដោយមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាង ៤៩០ ពាន់នាក់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

វៀតណាមនិងប៊ូតានបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនាថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២។ ប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរ។
