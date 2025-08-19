ព័ត៌មាន
វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលទាំង ១០ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលី
ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជ្រើសរើសទៅទស្សនាប្រទេសវៀតណាម
ហើយវៀតណាមក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលទាំង ១០
សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអូស្ត្រាលីផងដែរ។
តួរលេខស្ថិតិដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថា ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្តូរមកធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំនួសឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដូចពីមុន។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិរបស់អូស្ត្រាលី ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអ្នកទេសចរណ៍ជាង ១,៧ លាននាក់។ បន្ទាប់មកគឺនូវែលសេឡង់ដែលមានអ្នកទេសចរណ៍ជាង១,៤លាននាក់។ ប្រទេសជប៉ុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ដែលមានអ្នកទេសចរន៍ជាង ៩១០.០០០នាក់ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ មកចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤ ដោយទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ជិត ៧៥ម៉ឺននាក់ ហើយប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥។ ប្រទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ ក្នុងបញ្ជីនេះ ដោយមានភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាង ៤៩០ ពាន់នាក់៕