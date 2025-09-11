ព័ត៌មាន
វៀតណាមសន្យាជំរុញសមភាពយេនឌ័រនៅក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ UN Women
ថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំនៅអ.ស.ប បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងបរិបទដែលនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ ក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនោះ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ UN Women ដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៨ រួមចំណែកក្នុងការបន្តប្តេជ្ញាជំរុញសមភាពយេនឌ័រលើសកលលោក និងអះអាងពីតួនាទីសំខាន់របស់ UN Women ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់អ.ស.ប។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទាមទារឱ្យមានវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដែលយកការអភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋាន ដោយគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ជាតិ និងសមស្របជាមួយនឹងអាទិភាព សមត្ថភាព បរិបទវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក៏ដូចជាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើអាទិភាពនៃការបង្រួញគម្លាតឌីជីថល និងជំរុញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងអភិបាលកិច្ច AI ហើយបានបញ្ជាក់ពីការសន្យាសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ UN Women ប្រទេសសមាជិក និងដៃគូនានា ដើម្បីធានាថាគ្មានស្ត្រី ឬកុមារីណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលនៅពីក្រោយឡើយ៕