Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមសន្យា​ជំរុញសមភាពយេនឌ័រនៅក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ UN Women

នាថ្ងៃទី ៩ និងថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា បានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំជាប្រចាំលើកទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រី (UN Women)។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានពិភាក្សានិងអនុម័តលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ UN Women ដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៩។

សម័យប្រជុំជាប្រចាំលើកទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ UN Women។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ប្រធានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំនៅអ.ស.ប បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងបរិបទដែលនៅសល់ពេលវេលាតិចណាស់ ក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនោះ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ UN Women ដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៨ រួមចំណែកក្នុងការបន្តប្តេជ្ញាជំរុញសមភាពយេនឌ័រលើសកលលោក និងអះអាងពីតួនាទីសំខាន់របស់ UN Women ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់អ.ស.ប។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទាមទារឱ្យមានវិធីសាស្រ្តអភិក្រមដែលយកការអភិវឌ្ឍជាមូលដ្ឋាន ដោយគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ជាតិ និងសមស្របជាមួយនឹងអាទិភាព សមត្ថភាព បរិបទវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក៏ដូចជាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Do Hung Viet ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើអាទិភាពនៃការបង្រួញគម្លាតឌីជីថល និងជំរុញតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងអភិបាលកិច្ច AI ហើយបានបញ្ជាក់ពីការសន្យាសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ UN Women ប្រទេសសមាជិក និងដៃគូនានា ដើម្បីធានាថាគ្មានស្ត្រី ឬកុមារីណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលនៅពីក្រោយឡើយ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងទីម័រឡេស្តេ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងទីម័រឡេស្តេ

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (ហាណូយ) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងទីម័រឡេស្តេ ប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ មកសម្តែងការគយរសម និងអបអរសាទរក្នុងឱកាសដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top