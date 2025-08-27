ព័ត៌មាន
វៀតណាមមានសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្ដ
ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោក Tran Van Thuan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
វៀតណាមមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីក្លាយជាគោលដៅទាក់ទាញសម្រាប់ទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមន្ទីរពេទ្យ និងបរិក្ខារពេទ្យទំនើបៗ។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីលោក Tran
Van Thuan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ និងច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវកែលម្អ
រួមទាំងយន្តការទិដ្ឋាការវេជ្ជសាស្រ្ត ការលើកទឹកចិត្តដល់ភាពជាដៃគូសាធារណៈ
និងឯកជនដែលអាចបត់បែនបាន
និងកៀរគរការចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីវិស័យឯកជនស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ
៦៨ នៃការិយាល័យនយោបាយ។ យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយព្រមៗគ្នា និងទំនើប
ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកសាងម៉ាកសញ្ញាជាតិសម្រាប់ទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត
ក៏ត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរ
ដើម្បីឱ្យប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើផែនទីទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត-ទេសចរ
ណ៍ ពិភពលោក”។
យោងតាមរបាយការណ៍ ទីផ្សារទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្តពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនបានឈានដល់ ១០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំពី ១៥ ទៅ ២៥%។ តួលេខទាំងនេះបង្ហាញពីសក្ដានុពលដ៏ធំធេងរបស់វៀតណាម និងជាកន្លែងសម្រាប់របកគំហើញដ៏រឹងមាំនៅក្នុងវិស័យនេះ៕