វៀតណាមប្តេជ្ញាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការអមដំណើរ គាំទ្រ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ជាពិសេសសហគ្រាសអាមេរិក ដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជោគជ័យនៅ VIFC។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវឱ្យសហគ្រាសអាមេរិកបន្តរួមដំណើរ ក្លាយជាវិនិយោគិនត្រួសត្រាយផ្លូវ និងដើរតួនាទីតភ្ជាប់វិនិយោគិនធំៗដែលចូលរួមក្នុង VIFC។ លោកបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទំនើប ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ fintech ហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ សហគ្រាសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនា ការពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយ និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាព អំណោយផល និងនិរន្តរភាពសម្រាប់ VIFC។
