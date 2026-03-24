ព័ត៌មាន

វៀតណាមប្តេជ្ញាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចវៀតណាម-អាមេរិក ស្តីពីការទាក់ទាញដើមទុននិងជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម (VIFC)។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀន ហ័រប៊ិញ ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា។ រូបថត៖ VOV/Washington

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការអមដំណើរ គាំទ្រ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ជាពិសេសសហគ្រាសអាមេរិក ដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជោគជ័យនៅ VIFC។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអំពាវនាវឱ្យសហគ្រាសអាមេរិកបន្តរួមដំណើរ ក្លាយជាវិនិយោគិនត្រួសត្រាយផ្លូវ និងដើរតួនាទីតភ្ជាប់វិនិយោគិនធំៗដែលចូលរួមក្នុង VIFC។ លោកបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទំនើប ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ fintech ហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។ ទន្ទឹមនឹងនោះ សហគ្រាសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនា ការពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយ និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាព អំណោយផល និងនិរន្តរភាពសម្រាប់ VIFC។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការរួមដំណើរ គាំទ្រ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស ជាពិសេសសហគ្រាសអាមេរិក មកវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្មដោយជោគជ័យនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់វៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈ "សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ"

នាយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា នៅរោងមហោស្រព Ho Guom ទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងការប្រគំតន្ត្រីស៊ីមហ្វូនីក្រោមប្រធានបទ "សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ" ដែលជាការបង្ហាញមុខលើកដំបូងនៃវង់តន្ត្រីស៊ីមហ្វូនីកងទ័ព។
