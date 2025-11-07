ព័ត៌មាន
វៀតណាមបានកសាងនិងសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់លើវិស័យជលផល ដោយធានាបាននូវ សុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
“វៀតណាមមានគោលជំហរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព ដោយរក្សាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនូវវិស័យនេសាទជលផល ជាមួយនឹងរចនា សម្ព័ន្ធនាវា និងមុខរបរដ៏សមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពធ្វើអាជីវកម្មនូវធនធានជលផល ហើយគោរពយ៉ាងពេញលេញតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ ខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិ។ នាពេលកន្លងមក វៀតណាម បានកសាង សុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់លើការនេសាទជលផល ដោយធានាបាននូវសុពល ភាពនិងប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដាក់ពង្រាយវិធានការជាច្រើនដើម្បី ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិ ក៏ដូចជាចាត់ការយ៉ាងតឹងរឹង សាធារណៈនិងតម្លាភាព ចំពោះ អំពើរំលោភបំពានផងដែរ”។
នាពេលថ្មីៗនេះ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានចុះហត្ថ លេខានិងចេញផ្សាយផែនការសកម្មភាពអំពីខែកំពូលសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិ និងការអភិវឌ្ឍផ្នែក ជលផលវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព៕