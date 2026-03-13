Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី

នេះជាសកម្មភាពស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជា នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំលើកទី៧០ នៃគណៈកម្មការស្តីពីឋានៈស្ត្រី (CSW) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ទិដ្ឋភាពនៃពិធី (រូបថត៖ Thanh Tuan/TTXVN)

 

នាថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ   នៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានសម្របសម្រួលជាមួយវេទិកាស្ត្រីពិភពលោក (WIF) រៀបចំសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទ "យុត្តិធម៌ដោយគ្មានឧបសគ្គ៖ ប្រគល់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ស្ត្រី និងយុវជនក្នុងវិស័យច្បាប់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ"។ នេះជាសកម្មភាពស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជា នៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំលើកទី៧០ នៃគណៈកម្មការស្តីពីឋានៈស្ត្រី (CSW) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងវេទិកានេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាម ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារី គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព; ទទួលស្គាល់ថា ទោះបីជាមានវឌ្ឍនភាពច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែស្ត្រី និងយុវជននៅតែប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គ ក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធច្បាប់ និងសេវាជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកច្បាប់។ លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាម ក្នុងការជំរុញសមភាព យេនឌ័រ និងបង្កើនសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី តាមរយៈការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រព័ន្ធច្បាប់ និងគោលនយោបាយស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ ការលើកកម្ពស់ការចូលរួម និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗ និងបង្កើនការអប់រំ និងបង្រួមគម្លាតយេនឌ័រឌីជីថល តាមនោះ បង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ត្រី និងកុមារីក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន សេវាកម្ម និងយន្តការការពារផ្នែកច្បាប់ កាន់តែល្អប្រសើរជាង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនជាង ៦.៧០០ នាក់នៅខេត្តឡឹម ដុងជួយឧបត្ថម្ភការងារបោះឆ្នោត

សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនជាង ៦.៧០០ នាក់នៅខេត្តឡឹម ដុងជួយឧបត្ថម្ភការងារបោះឆ្នោត

ឆ្លើយតបទៅនឹងពេលវេលាកំពូលនៃការឃោសនា និងជួយឧបត្ថម្ភការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦-២០៣១ សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តឡឹម ដុង បានអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើន ដោយលើកកម្ពស់តួនាទី ជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់យុវជនក្នុងការឃោសនា និងបម្រើការបោះ ឆ្នោត។
