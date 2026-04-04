ព័ត៌មាន

វៀតណាមបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាតិ ដោយសុក្រឹត្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបបានចេញផ្សាយ​ផែនការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត​។ ផែនការនេះមានគោលបំណងកំណត់ខ្លឹមសារការងារ ពេលវេលា​ វឌ្ឍនភាព និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភ្នាក់ងារ និងអង្គការពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។

រូបថត៖ AI

ចំណុចស្នុលនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៧ គឺការបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាតិ។ ការបង្កើតមូលនិធិនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបង្កើតធនធានហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយស្ថេរភាព ដោយជំរុញការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ ការសាកល្បងគំរូថ្មីៗ និងជាពិសេសគាំទ្រសហគមន៍អាជីវកម្ម​ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

រួមជាមួយនឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ជា "ឆ្អឹងខ្នង" នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ យោងតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវ វៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍ​ ចង្កោមបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមគំរូនៃការរួបបញ្ចូលរវាង​បរិយាកាសរូបវន្ត និងបណ្តាញឌីជីថល។ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ នឹងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ តំបន់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ ដោយបង្កើតជាប៉ូលកំណើនដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស៕

តាម vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
