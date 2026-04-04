វៀតណាមបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាតិ ដោយសុក្រឹត្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
ចំណុចស្នុលនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៧ គឺការបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាតិ។ ការបង្កើតមូលនិធិនេះ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបង្កើតធនធានហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយស្ថេរភាព ដោយជំរុញការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ ការសាកល្បងគំរូថ្មីៗ និងជាពិសេសគាំទ្រសហគមន៍អាជីវកម្ម ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។
រួមជាមួយនឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ជា "ឆ្អឹងខ្នង" នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ យោងតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវ វៀតណាមនឹងអភិវឌ្ឍ ចង្កោមបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមគំរូនៃការរួបបញ្ចូលរវាងបរិយាកាសរូបវន្ត និងបណ្តាញឌីជីថល។ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ នឹងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ តំបន់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ ដោយបង្កើតជាប៉ូលកំណើនដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស៕