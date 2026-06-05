ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងអេហ្ស៊ីបលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពអនុវត្តន៍ភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី៦ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ អេហ្ស៊ីបនាពេលខាងមុខ។ ភាគីអេហ្ស៊ីបសង្ឃឹមថា កិច្ចប្រជុំនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញទិសដៅសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើន ដូចជាការទូត ពាណិជ្ជកម្ម ឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ...។ អេហ្ស៊ីបក៏មានបំណងចង់សហការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ច និងវិនិយោគទ្វេភាគីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះនាពេលខាងមុខ ដោយមានគោលបំណងបង្កើតវេទិកាសម្រាប់វិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសធុរកិច្ចថ្មីៗក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ជាពិសេសកំណើនប្រកបដោយការរួមបញ្ចូល និងបង្កើនអន្តរកម្មក្នុងវិស័យឯកជន។
នៅខាងវៀតណាម ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង្វៀន ណាំយឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពនេះគឺជាជំហានជាក់ស្តែងមួយឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវក្របខ័ណ្ឌនៃភាព ជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-អេហ្ស៊ីប ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿងនៅអេហ្ស៊ីបក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរក្សាការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំជាមួយដៃគូអេហ្ស៊ីប ដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារនៃការងារ និងភារកិច្ចអង្គការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងដំណើរការសិក្សាអាចធ្វើទៅបាន លើលទ្ធភាពនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី (FTA) រវាងប្រទេសទាំងពីរ៕