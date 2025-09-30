Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងហ្វាំងឡង់បន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាអន្តរជាតិ

ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅហ្វាំងឡង់ នាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអញ្ជើញជួបជាមួយរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសហ្វាំងឡង់ Jumka Salovaara នៅទីក្រុង Helsinki។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី Le Thi Thu Hang ធ្វើការជាមួយរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសហ្វាំងឡង់ លោក Jumka Salovaara។ រូបថត៖ Bao Chi/baoquocte.vn

អនុរដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានស្នើថា ក្រសួងការបរទេសទាំងពីរ បន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងតួនាទីសម្របសម្រួល ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជំរុញយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវឯកសារ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងភាគីទាំងពីរ។

រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋលេខាធិការ Jumka Salovaara បានអះអាងថា វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់នាំមុខគេរបស់ហ្វាំងឡង់ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ហើយហ្វាំងឡង់នឹងជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EU)។ រដ្ឋលេខាធិការលោក Jumka Salovaara បានយល់ស្របនឹងសំណើរបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញឱ្យបណ្តាប្រទេស EU ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម - សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) និងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប EC ឱ្យដកកាតលឿង IUU សម្រាប់វៀតណាម។

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទី និងសារៈសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយរាល់ជម្លោះដោយសន្តិវិធី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អញ្ជើញថ្លែងមតិបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៤៩ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការអស់រយៈពេល ៥,៥ ថ្ងៃមក ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹម ថាញ់ មិន បានស្នើឱ្យស្ថាប័ននានា ប្រឹងប្រែងឆ្លៀតយករៀងរាល់ថ្ងៃនិងរៀងរាល់ម៉ោង ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដែលជាសម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
