ព័ត៌មាន

វៀតណាមនិងស៊ុយអែត លើកកំពស់យន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានទទួលជួបជាមួយលោក Dag Hartelius រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែត។ (រូបថត៖ MOFA)

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (រដ្ឋធានីហាណូយ) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានទទួលជួបជាមួយលោក Dag Hartelius រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែត ក្នុងឱកាសដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែឧសភា និងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម-ស៊ុយអែតលើកទី២។

ក្នុងជំនួបនោះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ចកាលឱ្យតម្លៃចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយប្រទេសស៊ុយអែត ព្រមទាំងបានសម្ដែងនូវបំណងថា​ ស៊ុយអែតនឹងបន្តជាដៃគូឈានមុខគេមួយរបស់វៀតណាមនៅអឺរ៉ុប ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍបៃតង។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ ស្រាវជ្រាវលើការកសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ ការស្រាវជ្រាវ វប្បធម៌ និងការអប់រំ។

រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែត លោក Dag Hartelius បានសម្តែងនូវបំណងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ ហើយទទួលអ្នកស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិតវៀតណាមបន្ថែមទៀតមកសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសស៊ុយអែត ព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យនវានុវត្តន៍ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន៖ ផ្តោតលើការធ្វើសេនាធិការគោលនយោបាយ និងអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភា ស្តីពីភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ និងអាណត្តិ២០២៦-២០៣១ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីសកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។
