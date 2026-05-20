វៀតណាមនិងស៊ុយអែត លើកកំពស់យន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (រដ្ឋធានីហាណូយ)
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានទទួលជួបជាមួយលោក Dag
Hartelius រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែត
ក្នុងឱកាសដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែឧសភា
និងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម-ស៊ុយអែតលើកទី២។
ក្នុងជំនួបនោះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហយទ្រុង
បានបញ្ជាក់ថា
វៀតណាមជានិច្ចកាលឱ្យតម្លៃចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយប្រទេសស៊ុយអែត
ព្រមទាំងបានសម្ដែងនូវបំណងថា ស៊ុយអែតនឹងបន្តជាដៃគូឈានមុខគេមួយរបស់វៀតណាមនៅអឺរ៉ុប
ក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
និងការអភិវឌ្ឍបៃតង។ លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហយទ្រុង
បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់
ស្រាវជ្រាវលើការកសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ
ការស្រាវជ្រាវ វប្បធម៌ និងការអប់រំ។
រីឯខ្លួនវិញ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែត លោក Dag
Hartelius បានសម្តែងនូវបំណងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ
ហើយទទួលអ្នកស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិតវៀតណាមបន្ថែមទៀតមកសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសស៊ុយអែត
ព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យនវានុវត្តន៍
បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ៕