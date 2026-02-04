ព័ត៌មាន
វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការអំពីថាមពល
ឯកសារទាំងនេះផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដល់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Dung Quat; ការស្រាវជ្រាវលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈជីវសាស្ត្រអេតាណុល ពីសហរដ្ឋអាមេរិក; និងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមពោតសម្រាប់ផលិតអេតាណុលនៅវៀតណាម។ លោកស្រី Barbara Harrison អនុប្រធានផ្នែកផ្គត់ផ្គង់និងជួញដូរប្រេងឆៅនៃក្រុមហ៊ុន Chevron បានថ្លែងថា៖
“យើងមានបំណងចង់បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដែលផលិតនៅសហរដ្ឋ
អាមេរិក ក៏ដូចជាប្រភពប្រេងផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផលិតថាមពលដែលមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម។ យើងក៏មានបំណងចង់បង្កើនបរិមាណផល ហើយសង្ឃឹមថា អាចឈានដល់ ៤-៥ លានបារ៉ែលនៅឆ្នាំក្រោយ”។
ពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមនិងអាមេរិកកំពុង ជំរុញការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបដិការដោយយុត្តិធម៌និងតុល្យភាព ឆ្ពោះទៅការសម្រេចឲ្យបានឆាប់ៗនូវក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលវែង៕