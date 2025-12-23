ព័ត៌មាន
វៀតណាមត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីជួយកម្ពុជា និងថៃស្តារសន្តិភាពឡើងវិញ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមា ជៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្លាំង អនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនូវការសន្យាដែលសម្រេចបាន និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន និងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) ដោយសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តគាំទ្រនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាស៊ាន ដើម្បីជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងវិធីសាស្រ្តសមស្របនៅក្នុងអាស៊ាន រួមទាំងការពង្រីកតួនាទីរបស់យន្តការសម្របសម្រួលនិងផ្សះផ្សាអាស៊ានដែលមានស្រាប់ ដើម្បីជួយកម្ពុជា និងថៃស្តារសន្តិភាព និងស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សន្និសីទនេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាន ដោយកត់សម្គាល់ថា កម្ពុជា និងថៃបានបន្តការពិភាក្សាលើបទឈប់បាញ់ ហើយនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមនាថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ៕