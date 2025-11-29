Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ និងពន្លឿនទេសចរណ៍នៅទីក្រុងស៊ីដនី

នាថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងស៊ីដនី (អូស្ត្រាលី) នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបានសម្របសម្រួលជាមួយមូលនិធិឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍វៀតណាម ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីណែនាំទេសចរណ៍វៀតណាម តភ្ជាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងទីផ្សារអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។
កម្មវិធីសម្តែងឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណី។ រូបថត៖ VOV

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ វៀតណាមត្រូវបានណែនាំជាគោលដៅឈានមុខគេមួយនៅក្នុងតំបន់ ដែលមានប្រព័ន្ធបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចម្រុះដូចជា ឈូងសមុទ្រហាឡុង ផុងញ៉ា-កែបាង ត្រាងអាន ហូយអាន មីសឺន បរមរាជវាំងហឿ បរមរាជវាំងថាងឡុង និងបន្ទាយរាជវង្សហូ។ លើសពីនេះ អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យជួបគ្នា ស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការ និងណែនាំផលិតផល និងសេវាកម្មទេសចរណ៍តាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំ និងការតភ្ជាប់អាជីវកម្មវៀតណាម - អូស្ត្រាលី។

ក្នុងឱកាសនេះ ភ្ញៀវក៏បានរីករាយនឹងការសម្តែងសិល្បៈដែលណែនាំវប្បធម៌វៀតណាមតាមរយៈឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណីដែលសម្តែងដោយសិល្បករមកពីល្ខោនតន្ត្រី របាំ និងច្រៀងជាតិវៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ឆ្នាំ២០២៥ នៅប្រទេសថៃ។
