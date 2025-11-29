ព័ត៌មាន
វៀតណាមជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ និងពន្លឿនទេសចរណ៍នៅទីក្រុងស៊ីដនី
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
វៀតណាមត្រូវបានណែនាំជាគោលដៅឈានមុខគេមួយនៅក្នុងតំបន់
ដែលមានប្រព័ន្ធបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចម្រុះដូចជា ឈូងសមុទ្រហាឡុង ផុងញ៉ា-កែបាង ត្រាងអាន
ហូយអាន មីសឺន បរមរាជវាំងហឿ បរមរាជវាំងថាងឡុង និងបន្ទាយរាជវង្សហូ។ លើសពីនេះ
អាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យជួបគ្នា
ស្វែងរកឱកាសសហប្រតិបត្តិការ និងណែនាំផលិតផល
និងសេវាកម្មទេសចរណ៍តាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំ និងការតភ្ជាប់អាជីវកម្មវៀតណាម -
អូស្ត្រាលី។
ក្នុងឱកាសនេះ
ភ្ញៀវក៏បានរីករាយនឹងការសម្តែងសិល្បៈដែលណែនាំវប្បធម៌វៀតណាមតាមរយៈឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណីដែលសម្តែងដោយសិល្បករមកពីល្ខោនតន្ត្រី
របាំ និងច្រៀងជាតិវៀតណាម៕