ព័ត៌មាន
វៀតណាមចែករំលែកអំពីចក្ខុវិស័យនិងការរៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំ APEC ២០២៧
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី និងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ St. Petersburg លើកទី ២៩ ដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Gia Tuc នាថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Le Thi Thu Hang បានអញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងវគ្គពិភាក្សា “រុស្ស៊ី - APEC៖ យថាទស្សន៍សហប្រតិបត្តិការបើកទូលាយដល់ឆ្នាំ ២០៣៥”។
ថ្លែងនៅក្នុងវគ្គពិភាក្សា អនុរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Le Thi Thu Hang បានមានប្រសាសន៍ថា APEC ត្រូវបន្តដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេ ខណៈពេលដែលផ្តោតលើអាទិភាពសំខាន់ៗចំនួនបីដល់ឆ្នាំ ២០៣៥៖ ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដោយសេរីនិងបើកចំហ; បង្កើនភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ច និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងទាញយកឱកាសពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ដើម្បីធានាបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ APEC ត្រូវពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយយន្តការក្នុងតំបន់ និងសកល រួមទាំងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ក្រុមប្រទេស G20 អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD) សហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី (EAEU) និងយន្តការផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធានក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរួម។
លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នវៀតណាមកំពុងផ្តល់អាទិភាពដល់ធនធាន និងកំពុងរៀបចំយ៉ាងសកម្មសម្រាប់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ APEC ២០២៧ ហើយចង់សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិន ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ APEC ២០២៦ និងម្ចាស់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ និងសមាជិក APEC ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់សន្តិភាព វិបុលភាព និងការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ និងពិភពលោក៕