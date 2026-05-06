Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៍ការពារជាតិ និងអវកាស (SAHA) ២០២៦ នៅប្រទេសទួរគី

តប​តាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការពារជាតិទួរគី គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម ដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿង ថាំង បានចូលរួមក្នុង​ពិព័រណ៍ការពារជាតិ និងអវកាស (SAHA) ២០២៦ នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសទួរគី។

ស្តង់របស់ Viettel នៅឯពិព័រណ៍ SAHA ២០២៦។ រូបថត៖ qdnd.vn

ពិព័រណ៍នេះបាន​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ដោយប្រមូលផ្តុំសហគ្រា​សជាង ១.៧០០អង្គភាព មកពីប្រទេសចំនួន ១២០ ដោយឧទ្ទេសនាមផលិតផល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិទំនើបជាង ៣០០ ដូចជា៖ ប្រព័ន្ធលើគោក (រថពាសដែក កាំភ្លើងធំ មនុស្សយន្តប្រយុទ្ធ បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្ម)។ល។

ជាពិសេស នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ អគ្គក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Viettel High Tech /សារជីវកម្មឧស្សាហកម្ម - ទូរគមនាគមន៍ Viettel បានចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ និងឧទ្ទេសនាម​ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន ៧៣ នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៨ រួមមាន៖ រ៉ាដា សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិក យន្តហោះដ្រូន (UAV) អុបទិក​អេឡិចត្រូនិច ទំនាក់ទំនងយោធា ប្រព័ន្ធបញ្ជានិងត្រួតពិនិត្យ និងបណ្តាញ 5G ឯកទេស។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិព័រណ៍នេះ Viettel High Tech បានធ្វើការជាមួយដៃគូសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​ឧស្សាហកម្មការពារជាតិទួរគី ចាប់ពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដូចជា TÜBİTAK ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដូចជា SDT Space & Defence Technologies, Transvaro រហូតដល់សាជីវកម្មធំៗដូចជា STM និង Roketsan៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

ឥណ្ឌាតែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូអាទិភាពកំពូលនៅក្នុងតំបន់

ឥណ្ឌាតែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូអាទិភាពកំពូលនៅក្នុងតំបន់

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នា រសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា នៅទីក្រុងញូវដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា អគ្គលេខា​បក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឥណ្ឌា លោក Ajit Doval។
