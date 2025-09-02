ព័ត៌មាន
វៀតណាមចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាអាទិភាពចម្បងក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស
នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងថា វៀត ណាមជានិច្ចកាលចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាតម្រូវការសត្យានុម័ត ជាជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រ ធម្មជាតិ និងជាអាទិភាពចម្បងក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រប សម្រួលជាមួយប្រទេស ចិន និងប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីអនុវត្តន៍ពហុភាគីនិយម ជំរុញ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព រួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាធំៗនៃតំបន់និងពិភពលោក។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឲ្យ ចិនពង្រីកបន្ថែមទៀតនូវ ការនាំចូលកសិផលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់របស់វៀតណាម; ជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ការកសាងស្ថាប័ន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសក្នុង សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក; ការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) សម្រាប់វិស័យអប់រំ សុខាភិបាល ដឹកជញ្ជូននិង កសិកម្ម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹម ថា ភាគីទាំងពីរនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិថាមពលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ រួមទាំង ថាមពលស្អាត និងការ ជួញដូរអគ្គិសនី។
ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហាដែនសមុទ្រ ដោយបាន ឯកភាពបន្តអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការយល់ដឹងរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរលើការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យកាន់តែល្អ បង្កើតនិងរក្សា បរិយាកាសសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់៕