ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជា "គ្រាប់ត្បូង" របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ចាប់ពីដងផ្លូវដ៏មមាញឹកនៃទីក្រុងហាណូយ
ភ្នំថ្មកំបោរដ៏អស្ចារ្យនៃឈូងសមុទ្រហាឡុង
រហូតដល់បរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់នៃរដ្ឋធានីបុរាណ Hue និងអាហារតាមដងផ្លូវដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់
វៀត
ណាមកំពុងអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវតំណែងរបស់ខ្លួនជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញបំផុតមួយនៅអាស៊ីនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិ។
នៅទីក្រុងហាណូយ La Voix du Nord មានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសជាមួយនឹងមណ្ឌលអក្សរសាស្ត្រ
Van Mieu - Quoc Tu Giam ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេរបស់វៀតណាម
និងជានិមិត្តរូបនៃប្រពៃណីនៃការរៀនសូត្រ។
កាសែតបារាំងក៏បានសរសើរបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃនៅទីក្រុងហាណូយផងដែរ
ចាប់ពីការរីករាយជាមួយកាហ្វេស៊ុត និងការរុករកតំបន់បុរាណ រហូតដល់ការជួបប្រទះវប្បធម៌អាហារតាមដងផ្លូវ។
នៅកណ្តាលប្រទេសវៀតណាម រាជធានីបុរាណ Hue នៅតែត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាគោលដៅដែលមិនគួររំលង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ
ទីក្រុងបុរាណ Hoi An ក្នុងខេត្ត Quang Nam ត្រូវបានបង្ហាញថាជាទីក្រុងបុរាណដ៏មានមន្តស្នេហ៍បំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
មិនត្រឹមតែទាក់ទាញដោយទេសភាព និងបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប្រទេសវៀត ណាមក៏ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួនផងដែរ។ យោងហ្វើ នំបាំង និងនំបញ្ចុកសាច់អាំង។ La Voix du Nord ក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពរួសរាយរាក់ទាក់ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងការអត់ធ្មត់របស់ប្រជាជនវៀតណាមផងដែរ៕