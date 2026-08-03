ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាយុថ្កាឈានមុខគេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនៅអាស៊ី
តម្លៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត (ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦) បានលើសពី ៩០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះ មាន ៤២,៦% ស្មើនឹង ៣៨៣,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីការអនុវត្ត EVFTAមក។ យោងតាមលោក Bruno Jaspaert កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏លើកកម្ពស់ការវិនិយោគ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសអឺរ៉ុបនៅវៀតណាមផងដែរ។ សន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តអាជីវកម្ម (BCI) របស់ EuroCham សម្រាប់ត្រីមាសទីពីរបង្ហាញថា ៥៥% នៃអាជីវកម្មដែលយត្រូវបានស្ទង់មតិចាត់ទុកវៀតណាមជាមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មស្នូល ឬជាទីតាំងកំណើនដ៏សំខាន់។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានបង្កើតរូបរាងនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញទំនុកចិត្តអាជីវកម្ម និងនាំវៀតណាមឱ្យក្លាយជាយុថ្កាសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេរបស់អឺរ៉ុបនៅអាស៊ី។
EVFTA កំពុងឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងលើកលែងពន្ធ ៩៩% លើទំនិញនាំចេញរបស់វៀតណាមជាផ្លូវការ។ ក្នុងនោះ វៀតណាមនឹងបញ្ចប់ដំណើរការកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញរបស់ EU នៅឆ្នាំ ២០៣០។ អនុប្រធាន EuroCham លោក Jean-Jacques Bouflet បានចាត់ទុកថា ឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅរវាងភាគីទាំងពីរនៅតែមានធំធេងណាស់។ លោកបានលើកទឹកចិត្តឱ្យវៀតណាមបង្កើនការនាំចូលដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ពីអឺរ៉ុប ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មឧស្សាហកម្ម ម្ចាស់ការលើខ្សែច្រវាក់តម្លៃផលិតកម្ម និងរក្សាតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី៕