ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាទីផ្សារដ៏ស្វាហាប់ និងទាក់ទាញសម្រាប់អាជីវកម្មស៊ុយអែត
នេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិបរិស្ថានអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ដែលធ្វើឡើងដោយ Business Sweden និងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម។
ដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អពីអាជីវកម្មស៊ុយអែតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅវៀតណាម ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា សហគមន៍អាជីវកម្មនៅតែផ្សាភ្ជាប់ សុទិដ្ឋិនិយម និងមានទំនុកចិត្តលើឱកាសនាពេលអនាគត ដោយមានអាជីវកម្មជាង ៦០% រំពឹងថា ប្រាក់ចំណូលនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះ។ ការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលបន្តទាក់ទាញទាំងវិនិយោគិនថ្មី និងគម្រោងដែលមានស្រាប់ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ការពិតដែលថា ៥០% នៃអាជីវកម្មស៊ុយអែតមានគម្រោងបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តយូរអង្វែងរបស់វិនិយោគិនលើសក្តានុពលកំណើនរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសវៀតណាម និងទស្សនវិស័យវិនិយោគវិជ្ជមាន។
តាមការវាយតម្លៃរួម លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបញ្ជាក់ពីជំហររបស់វៀតណាមជាទីផ្សារស្វាហាប់ និងទាក់ទាញសម្រាប់អាជីវកម្មស៊ុយអែត។ ក្រុមហ៊ុនស៊ុយអែតចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូរយៈពេលវែង និងជាទីផ្សារកំណើនយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគប្រកបដោយចីរភាព ទំនុកចិត្តអាជីវកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើង និងការពង្រីកឱកាសនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន អាជីវកម្មស៊ុយអែតនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអមដំណើរប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច បង្កើនសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព៕