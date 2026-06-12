Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមគឺជាទីផ្សារដ៏ស្វាហាប់ និងទាក់ទាញសម្រាប់អាជីវកម្មស៊ុយអែត

ទោះបីជា បរិបទពិភពលោកមានការប្រែប្រួលក៏ដោយ ក៏អាជីវកម្មស៊ុយអែតនៅតែបន្តកត់ត្រាការអនុវត្តដែលមានស្ថេរភាព និងរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីផ្សារវៀតណាម។

នេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិបរិស្ថានអាជីវកម្មឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ដែលធ្វើឡើងដោយ Business Sweden និងស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម។

ដោយផ្អែកលើមតិកែលម្អពីអាជីវកម្មស៊ុយអែតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅវៀតណាម ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា សហគមន៍អាជីវកម្មនៅតែផ្សាភ្ជាប់ សុទិដ្ឋិនិយម និងមានទំនុកចិត្តលើឱកាសនាពេលអនាគត ដោយមានអាជីវកម្មជាង ៦០% រំពឹងថា ប្រាក់ចំណូលនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះ។ ការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់វៀតណាមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលបន្តទាក់ទាញទាំងវិនិយោគិនថ្មី និងគម្រោងដែលមានស្រាប់ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ការពិតដែលថា ៥០% នៃអាជីវកម្មស៊ុយអែតមានគម្រោងបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំនេះបង្ហាញពីទំនុកចិត្តយូរអង្វែងរបស់វិនិយោគិនលើសក្តានុពលកំណើនរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសវៀតណាម និងទស្សនវិស័យវិនិយោគវិជ្ជមាន។

តាមការវាយតម្លៃរួម លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបញ្ជាក់ពីជំហររបស់វៀតណាមជាទីផ្សារស្វាហាប់ និងទាក់ទាញសម្រាប់អាជីវកម្មស៊ុយអែត។ ក្រុមហ៊ុនស៊ុយអែតចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូរយៈពេលវែង និងជាទីផ្សារកំណើនយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគប្រកបដោយចីរភាព ទំនុកចិត្តអាជីវកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើង និងការពង្រីកឱកាសនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន អាជីវកម្មស៊ុយអែតនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអមដំណើរប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច បង្កើនសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ច្បាប់រដ្ឋធានីឆ្នាំ២០២៦ បើកផ្លូវសម្រាប់គំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ហាណូយ

ច្បាប់រដ្ឋធានីឆ្នាំ២០២៦ បើកផ្លូវសម្រាប់គំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ហាណូយ

យន្តការនិងគោលនយោបាយអនុវត្តន៍ច្បាប់រដ្ឋធានី ឆ្នាំ ២០២៦ បើកចេញលំហរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គំរូអភិបាលកិច្ចទីក្រុងទំនើប និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋធានី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top