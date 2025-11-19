ព័ត៌មាន
វៀតណាមគឺជាគោលដៅលេចធ្លោមួយក្នុងលំហូរផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគសកល
ក្រុមហ៊ុន FTSE
Russel ដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍
ចក្រភពអង់គ្លេស បានលើកចំណាត់ថ្នាក់ទីផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាមទៅជា
"ទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនបន្ទាប់បន្សំ"។ យោងតាម Business Times និង Financial Content កាយវិការនេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វៀតណាមនៅលើផែនទីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចទាក់ទាញលំហូរមូលធនពី ៣,៤ ទៅ ១០
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ។ ពីទីនោះ
វៀតណាមកំពុងបង្កើនឋានៈរបស់ខ្លួនជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ជាពិសេស
សន្ទស្សន៍ទំនុកចិត្តអាជីវកម្ម EuroCham (BCI) បានកត់ត្រាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល
៣ ឆ្នាំគឺសម្រេចបាន ៦៦,៥ ពិន្ទុ នៅក្នុងត្រីមាសទីបីនៃឆ្នាំ
២០២៥ ដែលបង្ហាញថា
សហគមន៍អាជីវកម្មអឺរ៉ុបចាត់ទុកវៀតណាមជាគោលដៅវិនិយោគដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មសម្រាប់សាជីវកម្មអេឡិចត្រូនិចឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក
ដូចជា៖ Samsung, Intel, Nvidia និង Foxconn ដែលកំពុងវិនិយោគប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅវៀតណាមក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិច
ស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន
Bloomberg បានអត្ថាធិប្បាយថា
នេះគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដែលបង្ហាញថា
វៀតណាមកំពុងក្លាយជាកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
យោងតាមអ្នកជំនាញ
លទ្ធផលទាំងនេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែគោលនយោបាយកំណែទម្រង់
ក្នុងនោះមានកំណត់វិស័យឯកជនថាជា "កម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃសេដ្ឋកិច្ច"។
ដើម្បីរក្សាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍ វៀតណាមនឹងបន្តកែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លា
ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហ
ដោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយសហគមន៍អាជីវកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស៕