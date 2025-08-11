Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វិស្វករវៀតណាមឈ្នះរង្វាន់ទីមួយក្នុងការប្រកួត Global AI Challenge នៅហុងកុង (ចិន)

ក្រុមវិស្វករវៀតណាមចំនួន ៣ នាក់បានឈ្នះរង្វាន់លេខ ១ ក្នុងកម្មវិធី Global AI Challenge for Building E&M Facilities ដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (ប្រ ទេសចិន)។

ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះបានធ្វើឡើងនៅឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា។ ការប្រកួតឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញក្រុមជាង ២០០ មកពីប្រទេសនិងតំបន់ ចំនួន ២៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហា តាមទម្រង់ទាំងអនឡាញនិងផ្ទាល់។

ក្រុមថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Global AI Challenge ក្នុងទីក្រុងហុងកុង។ រូបថត៖ Mac Luyen - អ្នកយកព័ត៌មាន VNA នៅហុងកុង

ការប្រកួតប្រជែងមានពីរប្រភេទ៖ “អភិវឌ្ឍន៍គំរូ AI ទូទៅដើម្បីទស្សន៍ទាយតម្រូវការត្រជាក់សម្រាប់អគារជាច្រើន" និង "ការស្នើសុំដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់ និងវិស្វកម្ម"។ នេះនឹងក្លាយជាវេទិកាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និស្សិត អ្នកជំនាញ AI ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងណែនាំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់អាចជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍នៃឧស្សាហកម្មសំណង់ និងវិស្វកម្ម។ ក្រុមវិស្វករ ៣ នាក់រួមមាន លោក Nguyen Hoang Vu ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម AIZ វិស្វករ Luong Duc Long មកពីក្រុមហ៊ុន Viettel គ្រុប និងវិស្វករ Dang Quang Minh មកពីក្រុមហ៊ុន VCCorp៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហា យន្តហោះដឹកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយា ង៉ូ ភឿង លី រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយោធា Seongnam ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Lee Jae Myung និងលោកជំទាវភរិយា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top