ព័ត៌មាន
វិស្វករវៀតណាមឈ្នះរង្វាន់ទីមួយក្នុងការប្រកួត Global AI Challenge នៅហុងកុង (ចិន)
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះបានធ្វើឡើងនៅឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា។ ការប្រកួតឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញក្រុមជាង ២០០ មកពីប្រទេសនិងតំបន់ ចំនួន ២៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហា តាមទម្រង់ទាំងអនឡាញនិងផ្ទាល់។
ការប្រកួតប្រជែងមានពីរប្រភេទ៖ “អភិវឌ្ឍន៍គំរូ AI ទូទៅដើម្បីទស្សន៍ទាយតម្រូវការត្រជាក់សម្រាប់អគារជាច្រើន" និង "ការស្នើសុំដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់ និងវិស្វកម្ម"។ នេះនឹងក្លាយជាវេទិកាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ និស្សិត អ្នកជំនាញ AI ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងណែនាំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់អាចជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍នៃឧស្សាហកម្មសំណង់ និងវិស្វកម្ម។ ក្រុមវិស្វករ ៣ នាក់រួមមាន លោក Nguyen Hoang Vu ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម AIZ វិស្វករ Luong Duc Long មកពីក្រុមហ៊ុន Viettel គ្រុប និងវិស្វករ Dang Quang Minh មកពីក្រុមហ៊ុន VCCorp៕