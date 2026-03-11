Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វិបត្តិមជ្ឈិមបូព៌ា៖ IEA ស្នើឱ្យបញ្ចេញប្រេងបម្រុងខ្ពស់កំណត់ត្រា ដើម្បីធ្វើឱ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះ

ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ (IEA) បានស្នើឱ្យមានការបញ្ចេញប្រេងបម្រុងច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងដែលបណ្តាលមកពីជម្លោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។

កាសែត Wall Street Journal បានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ថា បរិមាណប្រេងបម្រុងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចេញ មានចំនួន ១៨២ លានបារ៉ែល លើសពីតួរលេខដែលប្រទេសសមាជិក IEA បានលក់ចេញក្នុងឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែន។ សំណើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ប្រទេសសមាជិក IEA ចំនួន ៣២ ជាមួយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៍ (G7) កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា។

បច្ចុប្បន្ននេះ IEA មានការផ្ទុកបម្រុងប្រេងចំនួនជាង ១,២ ពាន់លានបារ៉ែល និងប្រហែល ៦០០ លានបារ៉ែលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រាស ក្រោមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល។

តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងជិត ៣០% នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ដោយឈានដល់ជិត ១២០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល បន្ទាប់ពីការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz និងការវាយប្រហារលើរោងចក្រថាមពលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងសំខាន់ៗនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (UAE) និងក្រុមហ៊ុន Saudi Aramco របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តថាញ់ហ័រ

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តថាញ់ហ័រ

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំ ពូលួង ខេត្តថាញ់ហ័រ ស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top