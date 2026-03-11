ព័ត៌មាន
វិបត្តិមជ្ឈិមបូព៌ា៖ IEA ស្នើឱ្យបញ្ចេញប្រេងបម្រុងខ្ពស់កំណត់ត្រា ដើម្បីធ្វើឱ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះ
កាសែត Wall Street Journal បានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានដែលបានរាយការណ៍ថា បរិមាណប្រេងបម្រុងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចេញ មានចំនួន ១៨២ លានបារ៉ែល លើសពីតួរលេខដែលប្រទេសសមាជិក IEA បានលក់ចេញក្នុងឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែន។ សំណើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ប្រទេសសមាជិក IEA ចំនួន ៣២ ជាមួយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៍ (G7) កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា។
បច្ចុប្បន្ននេះ IEA មានការផ្ទុកបម្រុងប្រេងចំនួនជាង ១,២ ពាន់លានបារ៉ែល និងប្រហែល ៦០០ លានបារ៉ែលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រាស ក្រោមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល។
តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងជិត ៣០% នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ដោយឈានដល់ជិត ១២០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល បន្ទាប់ពីការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz និងការវាយប្រហារលើរោងចក្រថាមពលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ រួមទាំងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងសំខាន់ៗនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (UAE) និងក្រុមហ៊ុន Saudi Aramco របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត៕