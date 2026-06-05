Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ៖ ការងារទាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី"

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៨៥ នៃទិវាប្រពៃណីមនុស្សចាស់វៀតណាម (៦ មិថុនា ១៩៤១ - ៦ មិថុនា ២០២៦) នារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគំរូមនុស្សចាស់តំណាងឲ្យមនុស្សចាស់ចំនួន ៨៥ នាក់ទូទាំងប្រទេស ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៦។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមនុស្សចាស់គំរូចំនួន ៨៥ នាក់ នៃចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិទូទាំងប្រទេសក្នុងដំណាក់កាល ២០២១-២០២៦ (រូបថត៖ VNA)

នៅទីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងសង្គម មនុស្សចាស់គឺជាកម្លាំងពិសេស ដែលរួមចំណែកដល់ការរក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះសីលធម៌ ពូនជ្រុំជំនឿជាក់ ពង្រឹងការស្រុះចិត្តគំនិត និងរីកសាយភាយតម្លៃល្អប្រសើរ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹមបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសជាតិកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងក្នុងការកសាងប្រទេសវៀតណាមប្រកបដោយសន្តិភាព ឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន វិបុលភាព និងសុភមង្គល។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ការងារទាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី និងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែង។

“អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្រាប់មនុស្សចាស់បន្តចូលរួមក្នុងការចូលរួមគំនិតក្នុងការកសាងបក្ស កសាងអាជ្ញាធរ អប់រំ ប្រពៃណី កសាងជីវភាពវប្បធម៌និងពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល។ កសាងបរិយាកាសគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមដែលស្និទ្ធស្នាលចំពោះមនុស្សចាស់។ គ្រួសារត្រូវតែជាកន្លែងដែលមនុស្សចាស់ត្រូវទទួលបានការស្រឡាញ់ ការយកចិត្តទុកដាក់ ការស្តាប់ និងការគោរព។ សហគមន៍ត្រូវតែជាកន្លែងដែលមនុស្សចាស់ត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង អាចចែករំលែក និងបន្តចូលរួមចំណែក។ ការថែទាំមនុស្សចាស់ត្រូវតែចាប់ផ្តើមដោយសីលធម៌ជាមុនសិន ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ហើយក្លាយជាស្តង់ដារនៃការប្រព្រឹត្តសម្រាប់សង្គមទាំងមូល”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម។

ក្នុងឱកាសនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញផ្ញើសេចក្តីសួរសុខទុក្ខដ៏កក់ក្តៅបំផុត ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងសេចក្តីជូនពរប្រសើរបំផុតដល់មនុស្សចាស់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស និងដល់មនុស្សចាស់វៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ធ្វើឱ្យផលិតភាពការងារក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ធ្វើឱ្យផលិតភាពការងារក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាព

បន្តកម្មវិធីនៃមហាសន្និបាតសហជីពវៀតណាមលើកទី ១៤ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូលើប្រធានបទ "សហជីពវៀតណាម រួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកំពស់ផលិតភាពការងារ និងអនុវត្តន៍គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top