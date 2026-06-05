ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ៖ ការងារទាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី"
នៅទីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងសង្គម មនុស្សចាស់គឺជាកម្លាំងពិសេស ដែលរួមចំណែកដល់ការរក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះសីលធម៌ ពូនជ្រុំជំនឿជាក់ ពង្រឹងការស្រុះចិត្តគំនិត និងរីកសាយភាយតម្លៃល្អប្រសើរ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹមបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសជាតិកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំធេងក្នុងការកសាងប្រទេសវៀតណាមប្រកបដោយសន្តិភាព ឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន វិបុលភាព និងសុភមង្គល។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ការងារទាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី និងចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែង។
“អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កលក្ខណៈសម្រាប់មនុស្សចាស់បន្តចូលរួមក្នុងការចូលរួមគំនិតក្នុងការកសាងបក្ស កសាងអាជ្ញាធរ អប់រំ ប្រពៃណី កសាងជីវភាពវប្បធម៌និងពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល។ កសាងបរិយាកាសគ្រួសារ សហគមន៍ និងសង្គមដែលស្និទ្ធស្នាលចំពោះមនុស្សចាស់។ គ្រួសារត្រូវតែជាកន្លែងដែលមនុស្សចាស់ត្រូវទទួលបានការស្រឡាញ់ ការយកចិត្តទុកដាក់ ការស្តាប់ និងការគោរព។ សហគមន៍ត្រូវតែជាកន្លែងដែលមនុស្សចាស់ត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង អាចចែករំលែក និងបន្តចូលរួមចំណែក។ ការថែទាំមនុស្សចាស់ត្រូវតែចាប់ផ្តើមដោយសីលធម៌ជាមុនសិន ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ហើយក្លាយជាស្តង់ដារនៃការប្រព្រឹត្តសម្រាប់សង្គមទាំងមូល”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម។
ក្នុងឱកាសនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញផ្ញើសេចក្តីសួរសុខទុក្ខដ៏កក់ក្តៅបំផុត ការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងសេចក្តីជូនពរប្រសើរបំផុតដល់មនុស្សចាស់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស និងដល់មនុស្សចាស់វៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ៕