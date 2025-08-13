ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាម ប្រចាំនៅទីក្រុង Busan
“ទីក្រុង Busan និងទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចឈានមុខគេ ជា មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍របស់វៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូង ហើយមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើន ដើម្បីបន្តសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការការអភិវឌ្ឍ។ ក្រោយរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំនៃការ បង្កើតទំនាក់ទំនង យើងបានឃើញមេរៀនជាច្រើន បទពិសោធន៍ជាច្រើន ហើយមាន ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី និងទូលំទូលាយលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ សង្គម និងការផ្លាស់ប្តូរ រវាងប្រជាជនជាមួយប្រជាជន ដែលជាគំរូក្នុងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាង មូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ”។
មុននោះ ក្នុងជំនួបជាមួយអភិបាលក្រុង Busan លោក Park Heong-joon លោក អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានស្នើថា Busan បន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្ត/ ទីក្រុងរបស់វៀតណាម; គាំទ្រសហគមន៍ធុរកិច្ចពង្រីកការវិនិយោគនៅវៀតណាម ជា ពិសេសលើវិស័យអាទិភាពដូចជា វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណប មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម មជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទីក ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ មូលដ្ឋានទេសចរណ៍; ចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីគំរូអភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ កំពង់ផែឆ្លាតវៃ៕