ព័ត៌មាន

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៖ ឱកាសក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់វៀតណាម

មកទស្សនាតំបន់តាំងពិព័រណ៌បណ្តាញសេវាប្លុកឆេន (blockchain) វៀតណាម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹមបាននិយាយថា នេះជាឱកាសដើម្បីអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់វៀតណាម និងលើកកម្ពស់ចំណូល ថវិកា។
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ តុលា មុននឹងបើកមហាសន្និបាតបក្ខភាគរដ្ឋាភិបាលលើកទីមួយអាណត្តិ ២០២៥-២០៣០ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ My Dinh (ហាណូយ) លោក អគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមមហា សន្និបាតបានអញ្ជើញទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតស្តីពីសមិទ្ធិផល និងលទ្ធផល នៃអាណត្តិឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ របស់គណៈកម្មាធិការបក្សក្រោមបក្ខភាគរដ្ឋាភិបាល; ការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ ប្តូរឌីជីថល; ការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គម។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញមកទស្សនាតំបន់តាំងពិព័រណ៌បណ្តាញសេវាប្លុកឆេន (blockchain) វៀតណាម។ (រូបថត៖ VOV
មកទស្សនាតំបន់តាំងពិព័រណ៌បណ្តាញសេវាប្លុកឆេន (blockchain) វៀតណាម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បាននិយាយថា នេះជាឱកាសដើម្បីអនុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ប្លុកឆេន ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់វៀតណាម និងលើកកម្ពស់ចំណូល ថវិកា។ ចំណែកឯលោក Phan Duc Trung ប្រធានសមាគម  ប្លុកឆេននិងទ្រព្យសម្បត្តិ ឌីជីថលវៀតណាម ប្រធានក្រុមហ៊ុន 1Matrix បានឧទ្ទេសនាមពីសមិទ្ធិផលបឋមនៃ បណ្តាញសេវាប្លុកឆេនវៀតណាម (VBSN) ដល់លោកអគ្គលេខាធិបក្ស តូ ឡឹម និងថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋាភិបាល។ គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្លុកឆេនជាតិ រួមចំណែកនាំវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាស្នូល ធានានូវអធិប តេយ្យភាពលើទិន្នន័យ និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ដោយមានបាវចនាថា "សាមគ្គីភាព វិន័យ - ប្រជាធិបតេយ្យ នវានុវត្តន៍ - របកគំហើញអភិវឌ្ឍន៍ - ជិតប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន!" មហាសន្និបាតលើកទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ ២០២៥-២០៣០ បានប្រារព្ធឡើងជាផ្លូវការ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ។
