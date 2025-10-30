Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញចេញដំណើរចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៥

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ២០២៥ នៅទីក្រុងគ្យុងជូ (Gyeongju) និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទ្វេភាគីនៅកូរ៉េខាងត្បូង តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង (Lee Jae Myung) ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង

អញ្ជើញឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានមុនដំណើរទស្សនកិច្ចចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៥ និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទ្វេភាគីនៅកូរ៉េខាងត្បូង របស់លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី ង្វៀន មិញ ហាំង បានបញ្ជាក់ថា៖ “ការចូលរួមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋនៅសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស និង គោលនយោបាយសំខាន់ៗ របស់បក្សនិងរដ្ឋ ជាពិសេសសេចក្តីសម្រេចមជ្ឈិមលេខ ៥៩ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងស្ថានភាពថ្មី ដោយបន្តធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការគិត និងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗចំពោះការធ្វើ សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ពីផ្នត់គំនិតទទួលយកទៅជាផ្នត់គំនិតចូលរួមចំណែក ពី ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅជាការធ្វើសមាហរណកម្មពេញលេញ ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវ រហូតដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើន ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិស័យថ្មីៗ។ លោកប្រធានរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ APEC ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងសកលលោក ឯកភាព លើទិសដៅដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ការតភ្ជាប់ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត”។

លោកប្រធានរដ្ឋនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច APEC មួយចំនួន ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មឈានមុខគេលើពិភពលោក។ ជាពិសេស លោកប្រធានរដ្ឋនឹងអញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាជីវកម្ម APEC ២០២៥ (APEC CEO Summit) ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជិត ២.០០០ នាក់នៃសាជីវកម្មឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្ហាញសារដ៏រឹងមាំអំពីសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ ការសម្រេចចិត្ត និងរបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាម៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សមិទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងអំឡុង ពេល ពោរពេញដោយការលំបាកកន្លងមកនេះ បានបង្ហាញ ថា វៀតណាមមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីរខ្ទង់នៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។ នេះគឺជាមតិរបស់សមាជិកសភាច្រើនរូបនៅក្នុងវគ្គពិភាក្សា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា នៅសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
