ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្រី្តស្នើរអោយវិស័យអគ្គិសនីត្រូវបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ
មហាសន្និបាតដាក់ចេញគោលដៅនៃការកសាងអង្គការបក្សដ៏ស្អាតស្អំ និងរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យ; ធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន; ពន្លឿនការវិនិយោគលើការកសាងប្រភពថាមពល និងបណ្តាញអគ្គិសនីតាមផែនការ; បន្តជំរុញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ការខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន; ធ្វើឱ្យមានរបកគំហើញក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ការច្នៃប្រឌិត និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។
ថ្លែងមតិក្នុងអង្គសន្និបាត នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញបានស្នើថា នាពេលខាងមុខ វិស័យអគ្គិសនីត្រូវធានាថា ខ្លួនឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ ត្រូវសកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់ផលិតថាមពល មានភាពរហ័សរហួន និងក្លាហានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពថាមពល និងបណ្តាញអគ្គិសនី ជាពិសេសថាមពល នុយក្លេអ៊ែរនិងអគ្គិសនីស្អាតស្អំ ហើយខិតខំឡើងដល់កំពូលទាំង៣ក្នុងអាស៊ាន ឬខ្ពស់ជាងនេះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី៤ របស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មី ដើម្បីជំរុញសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឲ្យរួមចំណែកសំខាន់ៗ ក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មរបស់ប្រទេសជាតិ; សក្តិសមជាតួនាទីត្រួសត្រាយ ក្នុងការធានាសន្តិសុខថាមពលជាតិ៕