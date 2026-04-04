លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់គឺមិនផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ​

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ​; ត្រូវមាន​ដំណោះស្រាយជំរុញ​កម្លាំងចលករ​សម្រាប់កំណើនប្រពៃណី ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ និងការនាំចេញ។​
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ។ រូបថត៖ VNA

នា​ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានដឹកនាំសន្និសីទតាមអ៊ីនធឺណិត​រវាង​រដ្ឋាភិបាល​និង​​មូលដ្ឋាន។ សន្និសីទនេះ សំដៅវាយតម្លៃស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ​២០២៦ លើកឡើងភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី២ និងដំណាក់កាល​ខាងមុខ។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ​ឡើយ​; ត្រូវមាន​ដំណោះស្រាយជំរុញ​កម្លាំងចលករ​សម្រាប់កំណើនប្រពៃណី ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ និងការនាំចេញ; ដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រេចបានកំណើនខ្ពស់ផង និង​រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងធានាតុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ​; ធានាសន្តិសុខថាមពលទាំងក្នុងរយៈពេលដ៏​ខ្លីខាងមុខ និងរយៈពេលវែង​ផង​។ល។​

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងសន្និសីទ ប្រតិភូបានស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងខែមីនា និងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦។ ស្ថានភាពទាក់ទងនឹងការបែងចែក និងការចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ និងការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ; របាយការណ៍ស្តីពីការងារដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងខែមីនា និងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦; ភារកិច្ចមួយចំនួនក្នុងខែមេសា និងរយៈពេលខាងមុខ៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
