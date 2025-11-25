ព័ត៌មាន
លើកតម្កើងវប្បធម៌និងចំណង់មិត្តភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់
អបអរសាទរខួបលើកទី ៣០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
(១៩៩៥-២០២៥)។
កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហាណូយរួមមានសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ កីឡា ល្បែងប្រជាប្រិយនៃប្រទេសទាំងពីរ ការតាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ ម្ហូបអាហាររបស់វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក; ឧទ្ទេសនាមអំពីទីក្រុងហាណូយ សហភាពអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម និងសមាគមវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក បេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម សកម្មភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អាជីវកម្មវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក...។ សកម្មភាពទាំងនេះរួមចំណែកដល់ការលើកតម្កើងប្បធម៌សម្បូរបែបនិងចំណង់មិត្តភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិក៕